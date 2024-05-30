Римма Волосенко выбыла из дальнейшей борьбы за олимпийскую путевку

Казахстанская девушка-боксер Римма Волосенко не смогла по итогам трех раундов одолеть противницу из Индии Анкушито Боро и прекратила выступление на проходящем в Бангкоке квалификационном боксерском состязании, передаёт корреспондент агентства Kazinform

Чемпионка мира 2017 года среди молодежи и бронзовая призерка чемпионата Азии-2022 смогла противопоставить нашей соотечественнице атакующий бокс и взять верх над Риммой Волосенко.

Для Р. Волосенко это уже третий турнир, по итогам которого она не смогла квалифицироваться на главные старты четырехлетия.

Ранее женская сборная Казахстана лишилась шансов на завоевание олимпийских лицензий сразу двумя представительницами - Улжан Сарсенбек (54 кг) и Натальей Богдановой (66 кг).