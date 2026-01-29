МСХ необоснованно отказывает инвесторам в согласовании контрактов — сенатор

Депутат указал на необоснованные отказы со стороны Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ в согласовании инвестконтрактов под предлогом несоответствия проектов планам детальной планировки или категории земель.

При этом, по его словам, такие отказы не учитывают нормы градостроительного законодательства, согласно которым основным документом является генеральный план, а корректировка ПДП возможна после заключения инвестиционного контракта.

— Допускаются нарушения после заключения инвестиционных контрактов. Акиматами не соблюдаются сроки рассмотрения заявок на предоставление земельных участков и заключение договоров аренды, имеют место отказы в рассмотрении заявок и затягивание сроков подведения инженерной инфраструктуры. Госкорпорация «Правительство для граждан» предъявляет требования, не предусмотренные законодательством, что приводит к отказам в регистрации актов ввода объектов в эксплуатацию. Также фиксируются необоснованные отказы субъектов естественных монополий в подключении к инженерным сетям и случаи незаконного привлечения инвесторов к административной ответственности, — сказал Андрей Лукин.

Кроме того, сенатор отмечает, что Комитет по инвестициям формально исполняет функции по господдержке и сопровождению инвесторов по принципу «одного окна». Не проводится анализ причин задержек исполнения обязательств, а решения о расторжении контрактов нередко принимаются в одностороннем порядке.

По его словам, с 2024 года планировалось расторгнуть 26 инвестконтрактов, в том числе из-за длительных процедур, проблем с инфраструктурой и вины инвесторов.

— Предлагаем принять меры по устранению выявленных нарушений и причин, им способствующих. Прекратить практику расторжения контрактов при наличии объективные причин отставания. Усилить контроль за исполнением инвестиционных проектов. При заключении инвестиционных контрактов предусмотреть наличие инфраструктуры либо ее подведения, — предложил сенатор.

Ранее Премьер-министр подверг критике деятельность НК «KAZAKH INVEST» и акиматы за недоработки и препятствование реализации уже одобренных проектов.

Напомним, объем инвестиций в Казахстане планируется увеличить втрое.