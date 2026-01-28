Премьер-министр объявил замечание председателю правления KAZAKH INVEST

Как отмечалось в ходе совещания, по поручению Главы государства Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры РК преобразован в Комитет по защите прав инвесторов, а функции Инвестиционного омбудсмена возложены на Генерального прокурора.

Премьер-министр подчеркнул, что это серьезный шаг, который должен усилить правовую защищенность капитала в Казахстане. Правительству необходимо обеспечить полное взаимодействие с новым ведомством.

Генеральный прокурор Берик Асылов в свою очередь отметил, что инвест-прокуроры уже начали работу на местах.

— По поручению Главы государства прокуратура сопровождает инвестиционные проекты. Мы будем давать обязательные к исполнению предписания и указания — это очень важно. Координировать и осуществлять деятельность по международному правовому сотрудничеству с целью защиты инвесторов. Совместно с госорганами проведем ревизию всех инвестпроектов. Видя целевую картину, будем оперативно сопровождать все проекты, — отметил Берик Асылов.

На сегодня ключевым инструментом снижения административного давления является «прокурорский фильтр»: изучено 27 тыс. решений госорганов, отклонено более тысячи необоснованных инициатив, пресечено почти 500 административных производств, отменено 400 незаконных проверок и не допущено применение 200 иных ограничительных мер. В целом эти меры способствовали снижению судебных споров с участием инвесторов на 30%, дел об административных правонарушениях — на 10%, уголовных дел — в 2 раза.

Важным направлением названа цифровизация сопровождения инвестпроектов: мониторинг каждой инициативы в режиме «онлайн» и выявление рисков и задержек в реальном времени. Так, по информации Генпрокуратуры, решены проблемы почти 2 тыс. инвесторов и обеспечен запуск 250 проектов с созданием 25 тыс. рабочих мест.

Вместе с тем имеются проблемные вопросы, которые следует решать сообща.

Министерству национальной экономики совместно с Министерством иностранных дел и Генеральной прокуратурой необходимо в кратчайшие сроки завершить ревизию всех текущих инвестиционных проектов.

Олжас Бектенов отметил, что защита прав инвесторов и создание благоприятного инвестклимата — общая задача всех государственных органов, особенно тех, что находятся на передовой взаимодействия с бизнесом.

— Каждый иностранный или казахстанский инвестор должен быть уверен, что его интересы защищены, споры решаются объективно, а государственные институты действуют в рамках прозрачных и предсказуемых правил. Корень многих проблем кроется в бюрократии и затягивании процессов на местах. Недопустимо, когда инвестор, готовый вкладывать средства в нашу экономику, месяцами не может получить элементарные техусловия или правоустанавливающие документы. Это прямые потери для экономики страны, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр подверг критике деятельность НК «KAZAKH INVEST» и акиматов за недоработки и препятствование реализации уже одобренных проектов. На сегодня из 25 проектов, направленных в регионы для реализации, активная работа ведется только по трем. Председателю правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Султангали Кинжакулову объявлено замечание.

Руководитель Правительства поручил госорганам в трехдневный срок принять все необходимые решения по остальным инвестпроектам. В случае отсутствия конкретных результатов будет рассмотрена дисциплинарная ответственность виновных должностных лиц. Все материалы по фактам воспрепятствования деятельности инвесторов переданы в Генеральную прокуратуру.

