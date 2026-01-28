РУ
    Объем инвестиций в Казахстане планируется увеличить втрое

    Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручения Президента о запуске нового инвестиционного цикла и увеличении объема качественных инвестиций, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Олжас Бектенов провел совещание
    Фото: primeminister.kz

    В совещании приняли участие Генеральный прокурор Берик Асылов, руководство Правительства, министры и акимы регионов, а также руководство ФНБ «Самрук-Казына», НИХ «Байтерек», НК «KAZAKH INVEST», НПП «Атамекен».

    Рассмотрена проводимая работа по линии Правительства, Генеральной прокуратуры, национальных компаний и иных организаций по созданию единой конструкции новой экосистемы сопровождения инвестиций.

    — Президентом перед всеми госорганами и организациями поставлена задача нарастить приток качественных инвестиций и обеспечить реализацию прорывных проектов с высокой добавленной стоимостью. Актуализирована Концепция инвестиционной политики до 2030 года. Нам необходимо сообща создавать благоприятный инвестклимат, содействовать продуктивной работе и защищать права инвесторов, сопровождать важные для страны проекты на всех этапах реализации, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Для достижения поставленных задач пересмотрены подходы государственного аппарата к привлечению инвестиций и формированию портфеля новых проектов. В частности, осуществляется переход к проактивной модели, предполагающей усиление таргетирования инвесторов, а также формирование «заказа на инвестиции» в виде заранее проработанного и согласованного пакета.

    Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил, что в прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил 22,7 трлн тенге. На текущий год обозначены целевые ориентиры по инвестициям в основной капитал на уровне 31,5 трлн тенге, притоку прямых иностранных инвестиций — $25,5 млрд. Запланирована реализация 475 инвестпроектов на 16 трлн тенге с созданием свыше 1,1 тыс. постоянных рабочих мест.

    На сегодня в Национальной цифровой инвестиционной платформе на стадии реализации находится 1 047 проектов общенационального пула на 74,5 трлн тенге. По итогам прошедшего года запущено 273 проекта на сумму 2,49 трлн тенге.

     — В целом, согласно Концепции инвестиционной политики, объем инвестиций необходимо нарастить в 3 раза, — отмечалось на совещании.

    Об укреплении внешнего контура привлечения инвесторов доложил заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров.

    Заместитель министра иностранных дел привел примеры конкретных результатов работы по таргетированию инвесторов и формированию инвестиционных предложений, включая проекты:

    • CHN Corporation (углехимический комплекс в Карагандинской области стоимостью $4 млрд),
    • Roca Group (завод по производству сантехники и мебели для ванных комнат в Кызылординской области стоимостью $70 млн),
    • Fufeng Group (завод по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области стоимостью $800 млн),
    • UBM Group (комбикормовые заводы в Костанайской и Алматинской областях стоимостью $58 млн),
    • Shandong Yuwang Industrial (проект по глубокой переработке сои стоимостью $250 млн).

    Отмечено, что совместно с международными консультантами подготовлены инвестиционные предложения по приоритетным направлениям. Усиливаются зарубежные представительства НК «KAZAKH INVEST» по ключевым направлениям с размещением в Германии, США, КНР, Катаре, России, Турции и Малайзии.

    Как сообшалось ранее, китайcкие инвесторы построят в Казахстане ВИЭ-проекты на два млрд долларов.

