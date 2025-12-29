Может ли Ульбинский завод поставлять топливо для АЭС Казахстана — ответ регулятора

Ранее глава национальной атомной компании выступил с инициативой, согласно которой ядерное топливо, необходимое для атомных электростанций, строительство которых запланировано в Казахстане, должно поставляться заводом по производству тепловыделяющих сборок «Ульба-ТВС» (город Усть-Каменогорск).

— Мы рассматриваем национальную компанию «Казатомпром» как естественного поставщика ядерного топлива для атомных электростанций Казахстана. Безусловно, речь идет о других технологиях, но это отдельный вопрос. Мы намерены совместно с нашими партнерами работать над тем, чтобы на заводе «Ульба» появилась возможность производить и собирать комплекты, необходимые для атомных электростанций Казахстана, — заявил Меиржан Юсупов.

Позиция Агентства по атомной энергии по данному вопросу сформулирована следующим образом:

— Для регулирующего органа первостепенное значение имеет не то, кто именно является поставщиком ядерного топлива, а полное соответствие поставляемой продукции и процесса ее производства требованиям норм ядерной и радиационной безопасности. Любое предложение, рассматриваемое регулирующим органом, подлежит обязательной технической экспертизе. В случае если топливо, предлагаемое АО «НК Казатомпром», будет полностью соответствовать проектным требованиям реактора, выбранного для строительства в Казахстане, а также стандартам безопасности МАГАТЭ, включая документы SSR-4 и NF-G-2.1, со стороны регулирующего органа каких-либо ограничений не последует. Решение о поддержке либо неподдержке будет приниматься исходя из соответствия технических характеристик ядерного топлива требованиям безопасности конкретного реактора.

Из содержания ответа следует, что на текущий момент еще не принято окончательное решение о том, на каком именно виде топлива будут работать реакторы атомных электростанций, планируемых к строительству в Казахстане.

— Ядерное топливо, производимое заводом «Ульба — завод тепловыделяющих сборок», сертифицировано китайской стороной — Китайской генеральной ядерной корпорацией — и предназначено для использования в конкретных китайских реакторах. Это обусловлено тем, что каждый тип реактора имеет собственные конструктивные параметры, в связи с чем ядерное топливо разрабатывается индивидуально под каждый реактор. Если тип реактора атомной электростанции, которая будет построена в Казахстане, будет отличаться от типа реактора, для которого предназначено топливо, выпускаемое заводом «Ульба — ТВС», то имеющееся сертифицированное топливо не сможет быть использовано автоматически. В таком случае потребуется проведение дополнительных комплексных технических экспертиз и испытаний для подтверждения соответствия топлива новому типу реактора, — отмечается в ответе агентства.

Согласно информации Агентства по атомной энергии, в стратегии, разрабатываемой регулирующим органом, предусмотрено развитие локального производства тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок для реакторов атомных электростанций, которые планируется построить на территории Казахстана.

— Потенциальные вендоры, рассматриваемые в рамках проекта строительства атомной электростанции, наряду с поставкой реакторных технологий также обсуждают вопросы производства ядерного топлива для соответствующих реакторов. Вопрос обеспечения топливом является составной частью стратегического решения, принимаемого на национальном уровне. Как уже отмечалось, каждый реактор обладает собственными конструктивными параметрами и проектными критериями безопасности, в связи с чем ядерное топливо разрабатывается отдельно для каждого типа реактора. В первую очередь внимание уделяется качеству ядерного топлива, его надежности и строгому соответствию требованиям норм безопасности, — подчеркивается в ответе ведомства.

