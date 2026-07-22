Может ли согласие на посмертное донорство повлиять на лечение

Среди некоторых казахстанцев есть мнение, что согласие на посмертное донорство может повлиять на качество оказания медицинской помощи. Разъяснение по этому поводу корреспонденту Kazinform дали в Республиканском центре по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Минздрава.

Как пояснил директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Айдар Ситказинов, информацию о том, дал ли пациент при жизни согласие или отказ на посмертное донорство, знают только три республиканских координатора центра.

— Медицинская организация, главный врач и врачи стационара не знают — Волеизъявление знают только три человека. Это три республиканских координатора, которые находятся у нас. Ни медицинская организация, ни главный врач, ни врачи стационара — они не знают волеизъявление пациента и не узнают, пока они не выставят диагноз «смерть головного мозга». Как только они выставляют этот диагноз, они направляют нам. Если мы клинически видим, что смерть головного мозга, подтвержденная консилиумом, произошла, то только после этого мы делаем запрос в Республиканский центр электронного здравоохранения, и нам дают волеизъявление: дал он согласие или отказ, — пояснил Ситказинов.

Он отметил, что если при жизни человек оформил отказ, донорский процесс не начинается.

— В этом году было три отказ, которые мы потом отправили и закрыли донорский процесс. Если человек при жизни дал отказ, то ни о каком донорском процессе речи быть не может, — сказал он.

Кроме того, по словам Ситказинова, у медицинских организаций отсутствует материальная заинтересованность в посмертном донорстве.

— Какого-либо стимула, выгоды для медицинской организации в этом нет, потому что очень сложный процесс. Процесс разговора с родственниками, а потом проверки со стороны прокуратуры и соответствующих комитетов — проверяют, насколько правильно был выставлен диагноз и в порядке ли документация. Это не так просто. Поэтому особого рьяного, скажем так, отношения нет к тому, чтобы медицинские организации этим занимались, — добавил глава республиканского центра.

Стоит отметить, что с момента становления современной службы трансплантации в Казахстане в 2012 году отечественные врачи провели 3270 трансплантации органов, из которых 544 операции (18%) выполнили благодаря посмертному донорству.

Напомним, сейчас в Казахстане официальное согласие на посмертное донорство оформили 16 109 казахстанцев, тогда как отказ зарегистрировали 156 174 человека. В целом число трансплантаций от посмертных доноров в Казахстане выросло почти втрое.

При этом в очереди на трансплантацию органов сейчас находятся 4739 казахстанцев, в том числе 126 детей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут отменить согласие родственников на посмертное донорство.