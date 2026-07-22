4,7 тысячи казахстанцев стоят в очереди на трансплантацию органов

В Казахстане в очереди на трансплантацию органов находятся 4 739 пациентов, в том числе 126 детей. Об этом сообщил директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг РК Айдар Ситказинов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Айдара Ситказинова, больше всего пациентов ожидают пересадку почки — 4 208 человек, включая 91 ребенка. В трансплантации печени нуждаются 293 пациента, из них 27 детей. Пересадку сердца ожидают 208 человек, в том числе шестеро детей, легких — 30 пациентов, включая одного ребенка.

— Основная задача Республиканского центра по координации трансплантации связана с посмертным донорством. Мы сопровождаем весь процесс — от выявления донора и беседы с родственниками до доставки органов в трансплантационный центр. Затем, согласно листу ожидания, который находится в нашем ведении и данным информационной системы, мы определяем двух реципиентов. После этого трансплантационные центры связываются с ними, приглашают и проводят необходимое обследование, — отметил Ситказинов на просветительском лектории «Как развивается система органного донорства в Казахстане».

С момента становления современной службы трансплантации в Казахстане в 2012 году было выполнено 3 270 операций по пересадке органов.

Из них 2 726 операций (82%) проведены благодаря прижизненному донорству, еще 544 трансплантации (18%) — благодаря посмертному донорству.

За этот период в стране выполнено 2 413 трансплантаций почки, 636 — печени, 118 — сердца, 28 — легких, 73 — роговицы и две трансплантации поджелудочной железы.

Отметим, 22 июля в Астане состоялась премьера короткометражного документального фильма «4739», посвященного посмертному донорству органов и развитию трансплантологии в Казахстане. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, название картины отражает число пациентов.