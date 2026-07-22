Согласие родственников на посмертное донорство могут отменить в Казахстане

В Казахстане хотят сделать решающим волеизъявление человека на изъятие органов после его смерти. Об этом сообщил директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Айдар Ситказинов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Ситказинова, сейчас норма об обязательном согласии родственников закреплена не в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения», а в подзаконных нормативных актах.

Обсуждаемые изменения предусматривают, что если человек при жизни официально дал согласие на изъятие органов после смерти, разрешение его родственников больше не потребуется.

— В Кодексе о системе здравоохранения не написано обязательное согласие родственников. Оно написано в наших НПА — это в приказах. Есть приказ, который идет к Кодексу. И вот сейчас ведется работа к тому, чтобы если человек при жизни дал согласие, то уже родственников мы не спрашиваем. Это пока не прописано. Но поэтому мы и говорим о том, что если человек при жизни сделал свое волеизъявление, он обязательно должен поговорить с родственниками, — пояснил Ситказинов на просветительском лектории «Как развивается система органного донорства в Казахстане».

В качестве примера он привел случай в Шымкенте, где после гибели 18-летнего юноши его сестра дала согласие на донорство, поскольку знала о волеизъявлении брата при жизни.

— В Шымкенте у нас молодой парень погиб. Ну, молодые люди более, скажем так, альтруисты. И почему сестра дала согласие? Потому что он при жизни сказал: «Я бы тоже был согласен». Парню было всего 18 лет. Поэтому на данный момент, если родственники скажут «нет», значит ни о каком донорском процессе речи нет, — добавил директор республиканского центра.

Как можно стать посмертным донором

По действующему законодательству посмертным донором может стать совершеннолетний человек, у которого врачи констатировали необратимую гибель головного мозга. Казахстанцы могут заранее оформить согласие или отказ на изъятие органов после смерти через поликлинику по месту жительства или на портале eGov. Сейчас органы не изымаются, если при жизни человек оформил отказ либо после его смерти супруг или близкие родственники выразили несогласие.

Всего по данным регистра волеизъявлений, согласие оформили 16 109 человек, отказ зарегистрировали 156 174 человека. Отметим, 22 июля в Астане состоялась премьера короткометражного документального фильма «4739», посвященного посмертному донорству органов и развитию трансплантологии в Казахстане. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, название картины отражает число пациентов.