«Мой КиноТеатр»: в Казахстане издан трехтомник Игоря Вовнянко

Первый том книги был выпущен в 2022 году и объединил киносценарии, получившие признание на республиканских конкурсах. Часть из них воплощена в кинопроектах и на театральных сценах Казахстана, что делает издание важным документом творческого пути автора.

Во втором томе собраны воспоминания Игоря Вовнянко о корифеях казахского кино, с которыми ему довелось работать и общаться. Среди них — Шакен Айманов, Султан Ходжиков, Мажит Бегалин, Абдулла Карсакбаев, Асанали Ашимов и другие выдающиеся мастера. Также в книгу вошли эссе, творческие зарисовки, интервью разных лет и рецензии на работы автора.

Фото: из личного архива И.Вовнянко

Третий том посвящен кинопублицистическим и драматургическим произведениям, а также содержит архивные фотодокументы. Особое место в издании занимает богатый иллюстративный материал, включая «Антологию этно-архитектурной и ландшафтной культуры Казахстана», что расширяет культурно-историческое значение трехтомника. По мнению специалистов, издание может претендовать на хрестоматийный статус как масштабная летопись истории страны, отраженной через призму кинематографа и театрального искусства.

Фото: из личного архива И.Вовнянко

Трехтомник «Мой КиноТеатр» выпущен тиражом 3000 экземпляров. Книги будут переданы во все библиотеки страны и профильные высшие учебные заведения.

Проект реализован в рамках государственной программы «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела».

Семья Игоря Вовнянко выразила благодарность Министерству культуры и информации Республики Казахстан и лично министру Аиде Балаевой за внимание к творческому наследию мастера и уважение к его вкладу в развитие казахского кино и театра.

Фото: из личного архива И.Вовнянко

Игорь Александрович Вовнянко (14 июля 1942 — 9 октября 2021) — кинорежиссер, драматург театра и кино, кинооператор и общественный деятель. Он был лауреатом Государственной премии Казахской ССР, литературной премии имени Юрия Домбровского, независимой общенациональной премии «Тарлан», заслуженным деятелем Казахстана, кавалером ордена «Курмет».

Фото: из личного архива И.Вовнянко

Окончив ВГИК по специальности «операторское искусство», с 1971 года он работал на киностудии «Казахфильм». В качестве оператора-постановщика участвовал в создании десятков художественных фильмов, среди которых «Дон Кихот моего детства», «Тайна мадам Вонг», «Полынь», «Легендарный Чокан» и другие. Как сценарист и режиссер он снял ряд документальных и художественных картин, в том числе «Манчжурский вариант», «Дом у соленого озера», «Урановый тайфун», «Асанали».

Фото: из личного архива И. Вовнянко

По его пьесам в Казахском национальном театре драмы имени Мухтара Ауэзова были поставлены спектакли «Апат» и «Обвиняется в убийстве». С 2003 по 2015 год Игорь Вовнянко возглавлял Союз кинематографистов Казахстана.

Выход трехтомника «Мой КиноТеатр» важное событие для культурного сообщества страны. Оно закрепляет вклад Игоря Вовнянко в историю казахстанского кино как художника, летописца эпохи и хранителя национальной культурной памяти.

