Мощное землетрясение произошло на границе США и Канады

Подземные толчки ощущались в административном центре штата городе Джуно и в близлежащих регионах Канады, сообщают местные СМИ.

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал в 96 км к северо-востоку от Якутата на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах или материальном ущербе не поступало.

Национальный центр предупреждения о цунами сообщил, что угрозы цунами после сильного землетрясения нет.

4 декабря сетью сейсмических станций МЧС РК зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в 277 км юго-восточнее Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV 6.7, глубина 5 км. В Алматы толчки ощущались на уровне 3 баллов по шкале MSK-64.