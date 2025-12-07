РУ
    07:27, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мощное землетрясение произошло на границе США и Канады

    Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в американском штате Аляска, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Аляска
    Фото: pixabay.com

    Подземные толчки ощущались в административном центре штата городе Джуно и в близлежащих регионах Канады, сообщают местные СМИ.

    По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал в 96 км к северо-востоку от Якутата на глубине 10 километров.

    Сообщений о жертвах или материальном ущербе не поступало.

    Национальный центр предупреждения о цунами сообщил, что угрозы цунами после сильного землетрясения нет.

    4 декабря сетью сейсмических станций МЧС РК зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в 277 км юго-восточнее Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV 6.7, глубина 5 км. В Алматы толчки ощущались на уровне 3 баллов по шкале MSK-64. 

    Динара Жусупбекова
