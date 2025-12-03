РУ
    09:35, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Морозный декабрь: ВКО ждут холода и снегопады

    Наступивший декабрь принесёт в Восточно-Казахстанскую область классическую зиму — с метелями, крепкими морозами и чередованием ясных и снежных дней, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    снег, зима
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Прогноз на месяц предоставили в РГП «Казгидромет». По словам синоптиков, погода с первых чисел месяца будет меняться стремительно.

    — В начале декабря температура на востоке страны удержится в пределах 0…–8°C. Но по мере прохождения фронтов, погода станет неустойчивой. Ожидаются снегопады, метели, участки гололёда. В горных и предгорных районах востока и юго-востока возможен сильный снег, — рассказали специалисты «Казгидромета».

    Главные изменения, по их данным, придутся на конец первой декады. Над регионом усилится влияние северо-западного антициклона, который принесёт с собой арктический воздух.

    — В отдельные дни температура на востоке может опускаться до –23°C, днём до –5…–13°C. Это обычное явление для декабря, но контраст по сравнению с началом месяца будет ощутимым, — отметили синоптики.

    Во второй и третьей декадах морозы усилятся, особенно по ночам. Ожидаются колебания от –15…–20°C до –5…–10°C, а в самые холодные периоды — снижение до –25…–35°C. Днём температура будет держаться в диапазоне от слабоположительных значений до –10°C.

    При этом декабрь сохранит свой привычный характер — снегопады будут сменяться тихими солнечными днями, а местами снова ожидаются метели, туман и гололёд.

    — Переменчивая погода для декабря абсолютно нормальна. Именно сочетание осадков, туманов и морозов формирует привычный зимний климат Восточного Казахстана, — подчеркнули в «Казгидромете».

    Ранее почти по всему Казахстану объявили шторомовое предупреждение: туман и гололёд.

    Теги:
    Погода ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Зима
    Нелли Нигматуллина
    Автор
