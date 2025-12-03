Туман и гололед: почти по всему Казахстану объявили штормовое предупреждение

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман.

Ночью на западе, востоке, днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. На севере, востоке, юге области туман. В Караганде во второй половине дня ожидается гололед. Временами туман.

На севере, юге Алматинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на северо-западе, в центре Мангистауской области ожидается туман.

3-4 декабря в Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем 3-го, сутки 4-го декабря в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В Астане 3 декабря ожидается туман.

На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидаются туман, гололед. В Актобе ожидается туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области, в Костанае ожидается гололед. Туман.

На севере, востоке Атырауской области ожидается туман.

Днем на западе, севере области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге, в центре области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

На юге, западе Павлодарской области ожидаются гололед, туман. В Павлодаре ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Туман. В Кокшетау ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске каждый второй пациент травматологии пострадал на улице от непогоды.