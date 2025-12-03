РУ
    В Петропавловске каждый второй пациент травматологии пострадал на улице

    В травматологическое отделение городской больницы Петропавловска на прошлой неделе обратились за помощью более 300 человек, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По информации Петропавловской городской многопрофильной больницы, в ноябре в травматологическое отделение обратились 1 636 человек. Примерно каждый второй с травмами, полученными на улицах. Около 700 человек обратились с травмами, полученными в бытовых ситуациях, 42 человека были покусаны животными, 32 человека после дорожно-транспортных происшествий, и три человека с производственными травмами.

    — Большинство с растяжением связок. Такой диагноз был поставлен более 300 пациентам. У 165 человек были переломы костей нижних конечностей, у 168 переломы костей верхних конечностей, более 600 человек получили сильные ушибы. В ноябре мы госпитализировали 127 человек, на прошлой неделе — 31, — сообщили медики.

    Несмотря на то, что наступил первый месяц зимы, до сих пор в регионе сохраняется плюсовая температура.

    По данным областного филиала РГП «Казгидромет», в декабре средняя температура воздуха будет в пределах –10,4°С- –12,3°С. Это на 1-2 градуса выше обычной нормы.

    — В первой декаде температура воздуха постепенно снизится ночью с 0°С, –2°С до –12°С- –17°С, днем с –3°С, +2°С до –6°С, –11°С. Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха, ночью до –8°С, –13°С, днем до –3°С, +2°С. После этого температура воздуха ночью будет колебаться между –8°С и –20°С, днем между –3°С, +2°С и –5°С, –10°С. В третьей декаде температура воздуха также будет непостоянной, ночью будет доходить до –18°С, днем иногда ртутный столбик будет достигать +2°С, — говорят синоптики.

    Количество осадков в течение месяца будет близко к норме, выпадение осадков будет происходить чаще в середине первой декады и во второй декаде, в начале и конце третьей декады.

    — Прогнозируем в середине первой декады, во второй декаде частые метели, также в середине третьей декады. Туманы могут быть в начале первой декады, середине второй декады, в начале и конце третьей декады. Гололед возможен в середине первой декады и в конце третьей декады, — говорят специалисты.

    Ранее сообщалось, что в Петропавловске многие дома плохо подготовлены к зиме.

