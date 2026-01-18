Морозы с оттепелями и метели ожидаются в ВКО в феврале

При этом зимний характер погоды сохранится до конца месяца, прогнозируют синоптики Казгидромет.

В первой декаде февраля регион окажется под влиянием холодных воздушных масс. Ночью температура воздуха будет опускаться до –20–25 градусов, а в горных районах — до –33. Днём немногим теплее — от –10 до –20 градусов. Во второй половине декады морозы ослабнут. Дневные значения повысятся до –4–9, ночные — до –14–19. Вместе с тем ближе к 10 февраля синоптики вновь обещают понижение температуры.

Во второй декаде месяца температурный фон станет более стабильным. Ночью ожидается от –25 до –14 градусов, днём — от –15 до –4. Существенных резких перепадов не прогнозируется. К концу этого периода ожидается относительное потепление, которое традиционно сопровождается изменением погодных условий.

В третьей декаде февраля тенденция к повышению температуры сохранится. Ночью ожидается до –5–10 градусов, днём местами от –2 до +3. В северных районах и горной местности сохранятся более низкие значения — до –15–20 градусов ночью. Завершится месяц умеренным похолоданием без резких температурных аномалий.

Как сообщили в РГП «Казгидромет», февраль также будет сопровождаться снегопадами и метелями, что характерно для этого периода в Восточном Казахстане, и может осложнять дорожную обстановку.

Ранее сообщалось, что в Алматы выпало более 15 см снега.