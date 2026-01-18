РУ
    17:37, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Морозы с оттепелями и метели ожидаются в ВКО в феврале

    Морозы в Восточном Казахстане продолжатся и в феврале, но будут и периоды потепления, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    При этом зимний характер погоды сохранится до конца месяца, прогнозируют синоптики Казгидромет.

    В первой декаде февраля регион окажется под влиянием холодных воздушных масс. Ночью температура воздуха будет опускаться до –20–25 градусов, а в горных районах — до –33. Днём немногим теплее — от –10 до –20 градусов. Во второй половине декады морозы ослабнут. Дневные значения повысятся до –4–9, ночные — до –14–19. Вместе с тем ближе к 10 февраля синоптики вновь обещают понижение температуры.

    Во второй декаде месяца температурный фон станет более стабильным. Ночью ожидается от –25 до –14 градусов, днём — от –15 до –4. Существенных резких перепадов не прогнозируется. К концу этого периода ожидается относительное потепление, которое традиционно сопровождается изменением погодных условий.

    В третьей декаде февраля тенденция к повышению температуры сохранится. Ночью ожидается до –5–10 градусов, днём местами от –2 до +3. В северных районах и горной местности сохранятся более низкие значения — до –15–20 градусов ночью. Завершится месяц умеренным похолоданием без резких температурных аномалий.

    Как сообщили в РГП «Казгидромет», февраль также будет сопровождаться снегопадами и метелями, что характерно для этого периода в Восточном Казахстане, и может осложнять дорожную обстановку.

    Ранее сообщалось, что в Алматы выпало более 15 см снега.

    Нелли Нигматуллина
    Автор
