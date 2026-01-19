Морозы добавили проблем: в Риддере временно возник дефицит бензина

В выходные дни на ряде АЗС города топливо оказалось недоступно для свободной продажи. По информации горожан, бензин отсутствовал сразу на нескольких крупных сетевых заправках, что осложнило ситуацию для автовладельцев.

В отделе предпринимательства и туризма города пояснили, что причиной перебоев стала задержка бензовозов — поставки топлива не успели вовремя дойти до Риддера. В морозы логистика дала сбой, что сразу отразилось на розничной продаже ГСМ.

Для оперативного решения вопроса были направлены дополнительные поставки. По данным городских властей, на каждую из проблемных автозаправок выехали по два десятитонных бензовоза. Ожидается, что до вечера топливо появится в свободной продаже.

Пока же бензин можно было приобрести лишь на одной АЗС — на выезде из города. На еще одной заправке топливо отпускали только по талонам.

В акимате заверили, что ситуация находится на контроле, а перебои с ГСМ носят временный характер. Власти пообещали не допускать длительных сбоев с поставками топлива в период устойчивых низких температур.

