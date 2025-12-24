РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Морозы до -30 придут в Казахстан после циклона

    Прогноз погоды по Казахстану на 25–27 декабря 2025 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    дети школьники метель зима балалар оқушылар буран қыс
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В ближайшие дни через территорию Казахстана будет перемещаться активный северо-западный циклон. Он принесет с собой снег, в южных регионах — осадки в виде снега и дождя, 26 декабря на юге, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки.

    По республике ожидаются метель, усиление ветра, в западных, южных регионах гололедные явления.

    Однако уже 27 декабря на смену циклону придет холодный западный антициклон, который обусловит постепенное прекращение осадков и понижение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере страны — до 25-30 мороза, на востоке — до 22-30 мороза.

    Ранее из-за резкого понижения температуры спасатели обратились к жителям Астаны.

    Теги:
    Погода Казгидромет Зима
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают