Морозы до -30 придут в Казахстан после циклона

В ближайшие дни через территорию Казахстана будет перемещаться активный северо-западный циклон. Он принесет с собой снег, в южных регионах — осадки в виде снега и дождя, 26 декабря на юге, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки.

По республике ожидаются метель, усиление ветра, в западных, южных регионах гололедные явления.

Однако уже 27 декабря на смену циклону придет холодный западный антициклон, который обусловит постепенное прекращение осадков и понижение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере страны — до 25-30 мороза, на востоке — до 22-30 мороза.

Ранее из-за резкого понижения температуры спасатели обратились к жителям Астаны.