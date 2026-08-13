Моратория на увольнения в Казахстане не будет: в мессенджерах распространяют фейк

В Казахстане опровергли сообщения о моратории на увольнения с ноября 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при Президенте РК.

В мессенджерах распространяется ложное сообщение о якобы полном запрете с ноября 2026 года по февраль 2027 года на увольнения, переводы, назначения и другие кадровые перемещения сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, а также вооруженных сил РК.

Как сообщили в Центре, авторы фейка ссылаются на Закон Республики Казахстан от 3 июня 2026 года № 295-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства Республики Казахстан».

Однако указанный закон не содержит положений о введении такого моратория. В документе отсутствуют нормы, устанавливающие запрет на увольнения, переводы, назначения или иные кадровые перемещения на период с ноября 2026 года по февраль 2027 года.

— Указанный закон действительно существует, но таких положений не содержит, — отметили в Центре по борьбе с дезинформацией.

Дополнительным признаком недостоверности сообщения в Центре назвали отсутствие в нем обязательных реквизитов. В частности, в тексте не указаны государственный орган, издавший соответствующее распоряжение, дата и номер документа, конкретная норма законодательства, на основании которой якобы вводится мораторий, а также должностное лицо, от имени которого дается поручение.

— Таким образом, в данном случае реальный нормативный акт используется как основа для придания достоверности информации, которой в нем нет. Центр рекомендует не распространять подобные сообщения без проверки их источника и реквизитов в официальных государственных информационных ресурсах, — говорится в сообщении Центра.

Ранее сообщалось, что еще одно казахстанское ведомство столкнулось с мошенниками, использующими его имя.

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