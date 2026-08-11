Еще одно казахстанское ведомство столкнулось с мошенниками, использующими его имя

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает граждан о случаях распространения поддельных документов якобы от имени АРРФР, передает агентство Kazinform.

В частности, выявлено распространение документа, содержащего недостоверную информацию о якобы проводимой Агентством процедуре возврата денежных средств гражданам, проверке транзакций на криптовалютных биржах, криптокошельках и по банковским картам, а также о подтверждении надежности лица, оказывающего юридические и (или) иные услуги по возврату денежных средств. Распространяемый документ не является официальным документом Агентства, содержащаяся в нем информация не соответствует действительности.

— Агентство не осуществляет процедуры по возврату гражданам денежных средств, утраченных в результате мошенничества или иных операций, а также не подтверждает надежность третьих лиц, предлагающих услуги по возврату денежных средств, — отметили в ведомстве.

В связи с этим Агентство призывает граждан проявлять бдительность при получении документов, писем и сообщений от имени Агентства или других государственных органов. Не следует перечислять денежные средства по требованиям неизвестных лиц, а также передавать третьим лицам персональные данные, реквизиты банковских карт, SMS-коды, пароли и иную конфиденциальную информацию.

При получении подобных документов, а также требований об оплате комиссий, страховых взносов или иных платежей под предлогом возврата денежных средств рекомендуем не осуществлять платежи и обратиться в правоохранительные органы.

Официальная информация о деятельности Агентства размещается на официальном интернет-ресурсе и в официальных аккаунтах Агентства в социальных сетях.

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