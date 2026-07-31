Казахстанцев предупредили о новой схеме инвестиционного мошенничества

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило о росте случаев интернет-мошенничества с использованием дипфейков, через которые злоумышленники заманивают граждан в фиктивные инвестиционные проекты, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По данным ведомства, злоумышленники, используя технологии дипфейк (искусственный интеллект) в мессенджерах и социальных сетях, путем использования изображений известных личностей привлекают граждан к вложениям в различные инвестиционные проекты и фонды. При этом обещают гражданам быстрый и гарантированный доход.

При контакте с лжеброкерами предлагается установить мобильные приложения, перейти по ссылкам либо перевести денежные средства на счета третьих лиц под видом «вложений», «активации аккаунта» или «увеличения прибыли». Как правило, после перечисления денежных средств связь с лжеброкерами прекращается, а обещанная прибыль так и не поступает. В ряде случаев мошенники продолжают выманивать дополнительные суммы, ссылаясь на необходимость уплаты «налогов», «комиссий» или «страховых взносов».

— По всем выявленным фактам Министерством внутренних дел проводятся досудебные расследования, принимаются меры по установлению и задержанию причастных лиц, а также по блокированию мошеннических интернет-ресурсов и каналов вывода денежных средств, — отметили в Polisia.kz.

В этой связи департамент по противодействию киберпреступности призывает граждан быть бдительными и соблюдать следующие меры безопасности:

— не доверять предложениям о «гарантированной» прибыли;

— не переводить денежные средства неизвестным лицам и на сомнительные счета; − не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из непроверенных источников;

— проверять информацию о компаниях только через официальные источники и государственные реестры;

— при желании инвестировать изучить инвестиционные рынки и обращаться в официальные офисы проверенных компаний.

В случае, если вы стали жертвой интернет-мошенничества либо располагаете информацией о подобных фактах, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по месту жительства или по номеру «102».

В ведомстве подчеркнули, что Министерство внутренних дел продолжает работу по противодействию интернет-мошенничеству и призывает граждан к повышенной осторожности при совершении финансовых операций в сети Интернет.

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