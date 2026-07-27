Казахстанских подростков предупредили об угрозах в социальных сетях

Министерство внутренних дел Казахстана призвало подростков соблюдать правила цифровой безопасности и не публиковать в социальных сетях личную информацию, которая может быть использована злоумышленниками, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В ведомстве напомнили, что безопасность в интернете начинается с соблюдения простых правил. В МВД рекомендуют не размещать в открытом доступе домашний адрес, номер телефона, название школы, расписание занятий и другие сведения, которые могут помочь незнакомым людям определить местонахождение пользователя.

Также подросткам советуют не публиковать фотографии и сторис с геолокацией в режиме реального времени. Поделиться снимками лучше после того, как человек покинул это место.

Кроме того, в министерстве рекомендуют добавлять в друзья только тех пользователей, которых подросток знает лично, а также настроить приватность аккаунта, чтобы публикации были доступны только доверенным лицам.

В МВД также призвали не отправлять незнакомцам личные фотографии, документы и другую конфиденциальную информацию.

Если неизвестный пользователь начинает проявлять навязчивое внимание, задает личные вопросы, сообщает, где находится подросток, или пытается его запугать, в ведомстве советуют прекратить общение и заблокировать подозрительный аккаунт.

О подобных случаях необходимо сообщить родителям, законным представителям или другому взрослому, которому подросток доверяет.

— Ответственное поведение в цифровой среде помогает защитить личные данные и вовремя предотвратить возможные угрозы, — отметили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что безопасность всегда должна быть важнее количества подписчиков и отметок «Нравится».

Ранее сообщалось, что скрытые аккаунты в соцсетях ведут подростки в Турции.