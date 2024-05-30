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    23:33, 29 Май 2024 | GMT +6

    Мопедист погиб под колесами грузовика в Алматы

    Мопедист погиб под колесами грузовика в Алматы
    Фото: freepik.com

    22-летний мопедист попал под колеса грузовика в Алматы и погиб, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с места ДТП распространяется в соцсетях. Сообщается, что случай произошел по улице Момышулы. 

    В департаменте полиции города отметили, что по факту ДТП со смертельным исходом проводится досудебное расследование.

    22-х летний водитель мопеда скончался в результате столкновения с автомашиной марки «Ивеко». Назначены экспертизы, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Напомним, казахстанских мопедистов обяжут регистрировать транспорт и получать водительские права. Мажилис принял во втором чтении соответствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».

    Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха разъяснил, как будет проводиться регистрация мопедов в Казахстане.

    Полиция Алматы усилила контроль за владельцами мопедов.

    Теги:
    ДТП Соцсети Полиция Алматы Происшествия Мопеды Молодежь Досудебное расследование
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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