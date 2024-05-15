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    11:27, 15 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанских мопедистов обяжут регистрировать транспорт и получать водительские права

    мопед
    Фото: pixabay.com

    Мажилис принял во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Законопроект одобрен в первом чтении 17 апреля 2024 года. Он предусматривает внесение изменений и дополнений в 3 законодательных акта, в том числе Уголовный кодекс Республики Казахстан и Законы Республики Казахстан «О дорожном движении» и «О разрешениях и уведомлениях», в части:

    - приравнивания мопедов к механическим транспортным средствам и государственной регистрации мопедов с объемом двигателя менее 50 куб. см;

    - установления требований к управлению и использованию мопедов;

    - автоматического присвоения категории «А1» (управление мопедами), в случае наличия водительского удостоверения категории «В».

    Как отмечено в заключении комитета по экономической реформе и региональному развитию, для приведения в соответствие со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» заголовок законопроекта изложен в новой редакции: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».

    Кроме того, внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

    Всеми комитетами Мажилиса Парламента даны положительные заключения по законопроекту. В рабочую группу поступило 100 поправок, которые рассмотрены на одиннадцати заседаниях рабочей группы, а также двух расширенных заседаниях Комитета с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств, общественных объединений и экспертных организаций.

    Теги:
    Парламент Законопроекты Транспорт Мопеды Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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