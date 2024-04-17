Какой срок предоставят для регистрации мопедов в РК

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха разъяснил, как будет проводиться регистрация мопедов в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

На пленарном заседании Мажилиса депутат Айтуар Кошмамбетов задал вопрос представителям МВД.

— Законопроектом предусматривается введение регистрации таких транспортных средств, как мопеды с объемом двигателя менее 50 куб. см. По неофициальным данным, только в городе Алматы таковых не мене 20 тысяч уже. Очень много курьеров, предпринимателей занимается своей деятельностью на мопедах. Единомоментная регистрация не вызовет ли коллапс в органах МВД и регистрирующих организациях?

На что заместитель министра внутренних дел РК И. Лепеха отметил, что для регистрации будет предусмотрен приемлемый срок.

— Действительно 60 дней до вступления в силу закона дается. Мы предполагаем и опасаемся того, что за 60 дней мы не успеем это сделать, это создаст большой ажиотаж. В рамках рабочей группы мы обсуждаем, какие приемлемые сроки надо установить. Я сразу могу сказать, что предварительное согласие есть участников общей группы — сроки будут установлены приемлемые для граждан с тем, чтобы не было ажиотажа, каких-то коррупционных вопросов, — сказал И. Лепеха.

По его словам, будет разработан регламент постановки на учет.

— Да, мы понимаем, как правило, они (мопеды) приходят как товар, там нет никаких документов, в лучшем случае кассовый чек и больше ничего. Поэтому мы определились, что будет обязательно проводиться осмотр, составляться акт осмотра транспортного средства. Будем выявлять индивидуальный код, если его нет, то будем сами его присваивать. Гражданин будет платить госпошлину, как и положено — 0,25 МРП, это 923 тенге, будет писать заявление и предоставлять удостоверение личности. Все, других документов мы не предполагаем. Поэтому это будет не затратно и не трудоемко, — заверил И. Лепеха.

Отметим, что в Мажилисе рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».