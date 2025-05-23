Момент землетрясения попал на видео во время суда по делу Шерзата
Участники суда по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата почувствовали землетрясение во время суда в Талдыкоргане, передает корреспондент агентства Kazinform.
Подземные толчки, по данным МЧС, произошли в 12 километрах от Талдыкоргана.
В это время в зале суда давал показания судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров, известный по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Заседание проходило в прямом эфире. После этого судья объявил перерыв.
Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.
Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.
Какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурганат Гаипбаев, читайте по ссылке.
Подробности происшествия тут.