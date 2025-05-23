РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:55, 23 Май 2025 | GMT +5

    Момент землетрясения попал на видео во время суда по делу Шерзата

    Участники суда по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата почувствовали землетрясение во время суда в Талдыкоргане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Момент землетрясения попал на видео во время суда по делу Шерзата
    Фото: кадр из видео

    Подземные толчки, по данным МЧС, произошли в 12 километрах от Талдыкоргана.

    В это время в зале суда давал показания судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров, известный по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Заседание проходило в прямом эфире. После этого судья объявил перерыв.

    Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения. 

    Какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурганат Гаипбаев, читайте по ссылке. 

    Подробности происшествия тут

    Теги:
    Талгар Закон и право Землетрясение Регионы Суды Дело Шерзата Болата
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают