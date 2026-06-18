Молоко, мясо и инвестиции: Усть-Каменогорск собрал аграриев из 16 стран

В Усть-Каменогорске стартовали крупные отраслевые события — пятый Международный форум «PRO Молоко’26» и выставка «QazaqSut». Также впервые проходит Международный форум мясного бизнеса «PRO Мясо’26», передает Kazinform.

Аким ВКО Нурымбет Сактаганов отметил, что молочная отрасль сегодня напрямую связана не только с аграрной экономикой, но и с устойчивым развитием региона.

Фото: акимат ВКО

— Молочная отрасль сегодня — это не просто сельское хозяйство, это продовольственная безопасность и занятость на селе, экспортный потенциал и качество жизни населения. Именно поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил продовольственную безопасность базовым условием прогресса и стратегическим приоритетом Казахстана и уделяет особое внимание развитию агропромышленного комплекса. И наша область располагает всеми необходимыми для этого преимуществами, — сказал Нурымбет Сактаганов на открытии форума.

Фото: акимат ВКО

Аграрная площадка ежегодно объединяет до 1500 участников из более чем 16 стран. В этом году в Усть-Каменогорск приехали представители государственных органов, международные эксперты, ученые, инвесторы, руководители сельхоз- и перерабатывающих предприятий, отраслевые объединения, а также ведущие фермеры Казахстана и ВКО.

Фото: акимат ВКО

Участники обсудят развитие молочного и мясного животноводства, переработку продукции, ветеринарную безопасность, селекцию, кормопроизводство, экспорт и внедрение современных агротехнологий. Отдельное внимание уделят инвестиционному сотрудничеству, развитию агротуризма и расширению международных связей в агропромышленном комплексе.

Фото: акимат ВКО

Программа форумов включает пленарные и тематические сессии, круглые столы, инвестиционные встречи, выставку сельхозпродукции и B2B-переговоры. На форуме «PRO Мясо’26» участники отдельно обсудят современные подходы к развитию мясного скотоводства, кооперацию и повышение эффективности фермерских хозяйств.

Фото: акимат ВКО

Форумы «PRO Молоко’26» и «PRO Мясо’26» станут площадкой для обмена опытом, укрепления деловых связей и обсуждения решений для развития агропромышленного комплекса Казахстана. Для ВКО это еще и возможность показать свой потенциал в отрасли, продукцию и реальные результаты.