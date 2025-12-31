Молодым ученым вручили сертификаты на квартиры в Астане

В соответствии с Указом Главы государства министр вручил орден «Құрмет» заведующему кафедрой теоретической и ядерной физики Казахского национального университета имени аль-Фараби Медеу Абишеву. Кроме того, во исполнение поручения Президента 10 молодым ученым в торжественной обстановке были вручены сертификаты на жилье.

— Поддержка науки и молодых ученых является приоритетом государственной политики и последовательно реализуется в рамках поручений Главы государства и Концепции развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы. С прошлого года увеличены должностные оклады работников научных организаций, предоставляются гранты на научные стажировки, государственные стипендии и премии, в том числе стипендии для талантливых молодых ученых. Принятие Закона «О науке и технологической политике» и создание Национального совета по науке и технологиям Указом Президента усилили системный подход к развитию отрасли, — отметил министр Саясат Нурбек.

В целях исполнения поручений Главы государства, данных на встрече с молодыми учеными в Ғылым ордасы 31 мая 2024 года, для оказания поддержки и повышения социального статуса ученых, а также для стимулирования притока молодых кадров в науку Комиссия впервые определила список молодых ученых научных организаций и организаций высшего и послевузовского образования города Астаны для предоставления жилья.

— Молодые ученые — это основа инновационного развития и интеллектуального потенциала Казахстана. Учитывая, что обеспечение жильем является важным инструментом формирования устойчивой научной среды, государством уделяется особое внимание вопросам социальной поддержки. В результате проводимой в данном направлении работы впервые 587 молодых ученых были обеспечены жильем, — подчеркнул министр.

В частности, 19 октября 2023 года между Министерством науки и высшего образования РК и АО «Отбасы банк» было подписано соглашение о сотрудничестве по программе льготного кредитования молодых ученых на 2023–2027 годы. На сегодня в рамках данной программы льготное жилье получили 483 молодых ученых. По поручению Главы государства 104 молодых исследователя были обеспечены жильем на безвозмездной основе.

Министерство науки и высшего образования РК будет поэтапно продолжать работу по предоставлению жилья молодым ученым. Увеличение количества молодых ученых окажет положительное влияние на развитие научной и научно-технической деятельности.

— Для молодых ученых такая поддержка — это не просто решение жилищного вопроса, а реальный знак доверия и внимания со стороны государства. Когда создаются стабильные условия для жизни и работы, появляется возможность полностью сосредоточиться на исследованиях, развивать проекты и думать о долгосрочных научных результатах. Мы искренне благодарны Главе государства и Министерству науки и высшего образования за последовательную и системную поддержку науки. Получение жилищного сертификата — это большая мотивация продолжать научную деятельность и вносить вклад в развитие страны. Такая поддержка придает уверенность в завтрашнем дне и укрепляет желание строить свое профессиональное будущее в Казахстане, — отметил молодой ученый.

Ранее в октябре 16 молодых казахстанских ученых получили квартиры.