Молодежный турнир по хоккею с шайбой «Зимний спорт-фест» прошел в Усть-Каменогорске

Соревнования были организованы в рамках концепции «Закон и порядок» и были направлены на популяризацию здорового образа жизни среди подростков, а также профилактику правонарушений. Турнир, проведённый при поддержке областного акимата и прокуратуры, стал для юных спортсменов важной возможностью и новым импульсом для развития. Глава региона Нурымбет Сактаганов пожелал молодым хоккеистам удачи и подчеркнул особую значимость подобных масштабных соревнований для подрастающего поколения.

Фото: акимат ВКО

— Вчера и сегодня мы стали свидетелями честных и увлекательных игр. Этот турнир по праву можно назвать настоящим спортивным праздником. Выражаем благодарность прокуратуре Восточно-Казахстанской области за инициативу и организацию соревнований. Игроки продемонстрировали не только высокий спортивный уровень, но и уважение и культуру по отношению к соперникам, — отметил аким области Нурымбет Сактаганов.

Для юных хоккеистов, впервые вышедших на большой лёд, эти игры стали источником особых эмоций, радости и волнения. Поддержка болельщиков, непрерывные аплодисменты и воодушевляющие кричалки придавали спортсменам дополнительную мотивацию и вели их к победе.

Фото: акимат ВКО

— В мероприятии, прошедшем под эгидой принципа «Закон и порядок», приняли участие учащиеся всех школ нашего города. По итогам отборочных этапов были сформированы восемь команд, которые и определили победителей в финале. Основная цель сегодняшних игр — профилактика правонарушений среди молодежи, формирование правильных жизненных ориентиров и вовлечение подростков в занятия спортом, — отметила прокурор управления прокуратуры Восточно-Казахстанской области Жансая Кадирова.

По итогам турнира победителям и призёрам были вручены кубки, медали, благодарственные письма и денежные призы. Кроме того, учреждены специальные индивидуальные награды — «Лучший вратарь», «Лучший нападающий» и «Лучший игрок».

Фото: акимат ВКО

В церемонии награждения приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и прокурор Восточно-Казахстанской области Тимур Сулейменов.

— Сегодня чемпионом стала команда «Устинка». В её состав вошли учащиеся школ №12, №19 и №9. Мы не прекращали подготовку ни на день — тренировались как на открытых площадках, так и во Дворце спорта. Сегодня мы видим результат нашего труда. Нынешние подростки заметно повзрослели и окрепли. В дальнейшем планируем передавать опыт младшим ребятам и готовить новых чемпионов, — поделился тренер команды «Устинка» Павел Гарбузов.

По итогам соревнований среди игроков до 17 лет первое место завоевала команда «Устинка». В возрастной категории до 14 лет лучшей стала команда «Торнадо», уверенно одержав победу в первенстве.

Фото: акимат ВКО

В старшей возрастной категории команда «Ульбинка» завоевала серебряные медали, а её младший состав также занял второе место. Бронзовыми призёрами турнира стала команда «КШТ».