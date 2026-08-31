Мокрый снег выпадет в нескольких регионах Казахстана в начале сентября

В первые дни сентября в Казахстане ожидается контрастная погода: в ряде регионов прогнозируются заморозки, дождь и мокрый снег, тогда как на западе страны температура воздуха повысится до +35°C, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В первые дни календарной осени большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием обширного северного антициклона, который обусловит преимущественно сухую и малооблачную погоду. В ночные часы в северной половине республики местами прогнозируются заморозки, при этом в дневное время ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

1–2 сентября на севере, востоке, в центре республики под влиянием ложбины северного циклона и связанных с ней атмосферных фронтов, в ночные часы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем — дождь, гроза. В течение периода в горных районах Алматинской области ожидаются сильные дожди с грозами и градом. На севере, востоке, юге и юго-востоке ожидается усиление ветра. На северо-западе, севере и востоке страны в ночные и утренние часы местами прогнозируется туман.

На западе страны температуры воздуха ночью +10+18°C, днем небольшое повышение от +25+30°C до +28+33°C.

В Мангистауской области основной температурный фон ночью +13+21°C, днем небольшое повышение от +27+32°C до +30+35°C.

На северо-западе, севере страны температура воздуха ночью будет колебаться от 0, +5°C, местами заморозки до 3 градусов, до +2+7°C, на западе региона +10°C, на поверхности почвы заморозки до 1 градуса, днем повышение от +10+28°C до +20+33°C.

На востоке, в центре страны температура воздуха ночью 0, +5°C, на юге региона +10°C, местами заморозки до 3 градусов, днем повышение от +12+25°C до +15+30°C.

В южных регионах Казахстана также ожидается понижение температуры ночью от +13+18°C, в горных районах +5+10°C до +10+15°C, в горных районах +3+8°C, днем небольшое колебание от +20+25°C, в горных районах +10+15°C, до +18+23°C, в горных районах +7+12°C.

Ранее штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану.