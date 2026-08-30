Шквальный ветер, грозы и дожди: штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 31 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, юге, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере, юге, в центре, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, востоке, в центре, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В центре, на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На северо-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Утром и днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Ночью в горных районах области Жетісу ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В центре, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный утром и днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный в центре, на юге области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный на северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре Павлодарской области ожидается туман.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный днем 15-20, на западе, севере, юге области временами порывы 23-28 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается ветер северный, северо-восточный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.