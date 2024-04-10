«Мокрые» кадры: дождь в Алматы глазами фотографа

В Алматы пришла настоящая весна, а вместе с ней и дожди. С начала марта в городе выпало большое количество осадков, сегодняшний день не стал исключением. Во второй половине дня в городе начался дождь. Фотокорреспондент агентства Kazinform прогулялся по городским улицам и снял несколько «мокрых» кадров.

Дождь в городе был не таким сильным, каким обещали его нам синоптики. Сегодня утром в Алматы было тепло и солнечно, однако во второй половине дня погода изменилась и пошел дождь, который длился несколько часов. Но это никак не повлияло на настроение горожан, на улицах мегаполиса можно было увидеть людей, гуляющих под дождем с зонтиками.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Также в городе во время дождя были замечены работники коммунальных служб. Ранее в акимате сообщили, что в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных шанцевым инструментом для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на проблемных участках.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Думан Арғынгелді/Kazinform

Отмечалось, что всего будет задействовано 465 единиц спецтехники, 29 мотопомп и 820 дорожных рабочих.

По прогнозу РГП «Казгидромет», 10 апреля ожидается ливневый дождь, днем температура воздуха +17…+19 градусов.