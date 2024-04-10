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    21:30, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    «Мокрые» кадры: дождь в Алматы глазами фотографа

    дождь
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Алматы пришла настоящая весна, а вместе с ней и дожди. С начала марта в городе выпало  большое количество осадков, сегодняшний день не стал исключением. Во второй половине дня в городе начался дождь. Фотокорреспондент агентства Kazinform прогулялся по городским улицам и снял несколько «мокрых» кадров.

    Дождь в городе был не таким сильным, каким обещали его нам синоптики. Сегодня утром в Алматы было тепло и солнечно, однако во второй половине дня погода изменилась и пошел дождь, который длился несколько часов. Но это никак не повлияло на настроение горожан, на улицах мегаполиса можно было увидеть людей, гуляющих под дождем с зонтиками.

    гроза
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    гроза
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    гроза
    Фото: Александр Павский/Kazinform

     

    гроза
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    люди
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    автомобили
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    люди
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Также в городе во время дождя были замечены работники коммунальных служб. Ранее в акимате сообщили, что в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных шанцевым инструментом для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на проблемных участках.

    дорога
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    дорога
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    Алматы жаңбыр
    Фото: Думан Арғынгелді/Kazinform

    Отмечалось, что всего будет задействовано 465 единиц спецтехники, 29 мотопомп и 820 дорожных рабочих. 

    По прогнозу РГП «Казгидромет», 10 апреля ожидается ливневый дождь, днем температура воздуха +17…+19 градусов.

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет Алматы ЖКХ Непогода
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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