Ливень ожидается в Алматы: акимат обратился к жителям

465 единиц спецтехники и 820 рабочих задействуют для недопущения подтоплений в Алматы во время ливня, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным синоптиков, 9 апреля после 14:00 часов в городе ожидается выпадение дождя с переходом в ливень после 16:00 часов, который продлится до 20:00 часов. Высота осадков составит до 15 мм.

В управлении развития коммунальной инфраструктуры города сообщили, что в целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды силами 320 рабочих и 96 единиц спецтехники производятся работы по очистке арычных сетей и переходов, «ловушек» для случайного мусора.

— В период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных шанцевым инструментом для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на проблемных участках. Заготовлено более двух тысяч мешков с песком. Всего будет задействовано 465 единиц спецтехники, 29 мотопомп и 820 дорожных рабочих, — отметили в управлении.

В связи с ухудшением погодных условий водителям не рекомендуют парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Также в акимате во избежание подтоплений горожан просят не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

В случае подтопления каких-либо участков для принятия оперативных мер реагирования можно обратиться в акиматы района или написать сообщение по номеру в What’s app +7 706 689 8898.

По прогнозу РГП «Казгидромет», 10 апреля ожидается ливневый дождь, днем температура воздуха +17…+19 градусов.

В ДЧС Алматы также рекомендуют водителям скорректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь — по возможности остаться в помещении, а владельцам частных домов — принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.