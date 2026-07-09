МОК утвердил программу зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил программу дисциплин и соревнований зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

В программу вошли новые дисциплины и соревнования, включая фрирайд в лыжном спорте и сноуборде, синхронное фигурное катание. При этом лыжное двоеборье не вошло в программу предстоящей зимней Олимпиады. Решение принято по итогам комплексной оценки дисциплины, включая показатели популярности, зрительского интереса, медиаохвата и географии развития.

Всего исполком МОК одобрил включение трех новых дисциплин и 16 новых медальных соревнований. Изменения затронули биатлон, конькобежные виды спорта, лыжные виды спорта и сноуборд, а также ски-альпинизм.

Среди новых соревнований — смешанная одиночная эстафета в биатлоне, мужской и женский командные спринты в конькобежном спорте, смешанный командный ски-кросс во фристайле, смешанные командные соревнования в параллельном сноуборде, женские командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, а также соревнования по фрирайду в лыжном спорте и сноуборде и синхронному фигурному катанию.

Ски-альпинизм, ранее утвержденный в качестве дополнительного олимпийского вида спорта, будет представлен индивидуальными гонками среди мужчин и женщин, спринтом среди мужчин и женщин, а также смешанной эстафетой.

Исполком МОК также подтвердил сохранение в олимпийской программе соревнований по параллельному гигантскому слалому в сноуборде.

Французские Альпы-2030 станут первыми в истории зимними Олимпийскими играми, на которых будет обеспечен гендерный паритет по распределению квот спортсменов. Всего в Играх примут участие 3046 атлетов — 1525 женщин и 1521 мужчина. В программе предусмотрено 126 комплектов наград: 56 — среди женщин, 55 — среди мужчин и 15 — в смешанных дисциплинах.

В МОК также подчеркнули, что лыжное двоеборье по-прежнему уступает другим дисциплинам по уровню популярности и распространенности. За последние четыре зимние Олимпийские игры медали в этом виде спорта завоевали представители лишь пяти национальных олимпийских комитетов. При этом лыжное двоеборье останется в программе IV зимних Юношеских Олимпийских игр 2028 года в Доломитах и Вальтеллине (Италия) и сможет претендовать на включение в программу XXVIII зимних Олимпийских игр 2034 года в Солт-Лейк-Сити (США).

Кроме того, исполком МОК одобрил обновленный генеральный план спортивных объектов. Соревнования по ски-альпинизму пройдут в Монженевре, что позволит использовать существующую спортивную инфраструктуру и Олимпийскую деревню в Бриансоне. Также были согласованы изменения в плане объектов Паралимпийских игр, направленные на более эффективное использование олимпийского наследия.

Ранее Международный Олимпийский комитет (МОК) объявил о запуске новой программы поддержки спортсменов.