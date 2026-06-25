МОК впервые в истории начнет платить олимпийцам по $10 тысяч: кто получит право на грант

Впервые в истории каждый участник Олимпийских игр сможет претендовать на грант «Fit for the Future Olympian Grant» в размере 10 000 долларов США.



Об этом решении было объявлено на 146-й сессии МОК в Лозанне (Швейцария). Первыми получателями гранта станут участники зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия).



Новая инициатива стала одной из первых в рамках стратегической программы «Fit for the Future», направленной на расширение возможностей поддержки атлетов в вопросах долгосрочного развития карьеры и адаптации после завершения спортивной деятельности.



Грант «Fit for the Future Olympian Grant» станет дополнением к уже существующим программам поддержки. Ожидается, что в течение каждого цикла право на получение выплаты в размере 10 000 долларов будут иметь около 14 000 атлетов за каждое участие в Олимпийских играх.

Средства будут распределяться через действующие структуры Национальных Олимпийских комитетов. Если спортсмен решит не подавать заявку на получение гранта, выделенные на него средства останутся в фонде и будут использованы для поддержки будущих поколений.



При этом новая программа не повлияет на объемы уже существующей поддержки, которую МОК систематически оказывает НОК, Международным спортивным федерациям, организационным комитетам Олимпийских игр и по программе Olympic Solidarity.



Право на получение денежных средств получат все спортсмены, принимавшие участие в Играх с аккредитацией категории Aa, начиная с ОИ-2026.

При этом участники юношеских Олимпийских игр не смогут претендовать на выплаты. Также обязательным условием является отсутствие нарушений антидопинговых правил, Кодекса этики МОК, условий участия или положений Олимпийской хартии.





— Этот грант будет доступен каждому олимпийцу. Не только призерам. Не только спортсменам из определенных стран. Потому что путь каждого атлета уникален. Все прошли через жертвы и сложности, чтобы оказаться на олимпийской арене. За этим стоят годы преданности своему делу, тяжелой работы и веры в мечту. Мы хотим подчеркнуть, что это не призовые деньги. Это признание пройденного пути и самоотдачи, необходимых для того, чтобы стать олимпийцем. Это дань уважения тем, кто проложил этот путь раньше, — отметил председатель Комиссии спортсменов МОК Пау Газоль.

В настоящее время МОК разрабатывает механизм подачи заявок и выплаты грантов. Планируется, что прием документов для участников Олимпиады в Италии откроется в конце текущего года, а первые выплаты будут произведены в 2027 году.