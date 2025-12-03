Могут ли в Алматы отменить новогодние утренники из-за ОРВИ

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова на брифинге региональной службы коммуникаций отметила, что в период эпидемиологического подъема санитарная служба советует воздержаться от крупных мероприятий. Однако полного запрета на проведение утренников пока не планируется.

— Полный их запрет на сегодняшний день не рассматривается, потому что показатель заболеваемости текущей недели по сравнению с предыдущей неделей не возрос в полтора и более раза, как это требует постановление главного государственного санитарного врача. Общие требования о том, что нужны максимальные ограничения, то есть, проведение их в каком-либо другом формате, недопущение массового скопления — это, конечно, будет, — ответила Калыкова.

Она также добавила, что при подготовке праздничных мероприятий школам и детсадам необходимо заранее осмотреть детей. Если ребенок отсутствует на занятиях, важно выяснить причину, чтобы не допустить на утренник заболевших или имеющих признаки ОРВИ. По ее словам, это станет эффективной мерой профилактики для образовательных учреждений.

По данным ДСЭК, за 47-ю неделю в Алматы зарегистрировано 32 456 случаев ОРВИ — это на 17,6% больше, чем неделей ранее, и на 37,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Среди заболевших 58,5% составляют дети — 18 992 случая.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала эпидемиологическую ситуацию в стране.