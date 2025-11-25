РУ
    17:52, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мобильная эколаборатория будет в реальном времени следить за воздухом в Усть-Каменогорске

    С сегодняшнего дня в Усть-Каменогорске с помощью современной техники смогут проводить мониторинг качества воздуха и выявлять превышения по 11 опасным веществам, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.

    Мобильная эколаборатория будет в реальном времени следить за воздухом в Усть-Каменогорске
    Фото: акимат ВКО

    Анализ и мониторинг экологи смогут вести в передвижной экологической лаборатории, которая прибыла в Усть-Каменогорск.

    Теперь специалисты смогут осуществлять замеры в разных локациях города — не только в районе крупных промышленных предприятий — и сразу получать данные о качестве воздуха.

    Раньше экологам приходилось вручную использовать аппараты, которые не всегда могли определить ряд веществ.

    — Определять, прежде всего, степень загрязнения, когда мы говорим, что в период НМУ должны снижать на 20% выбросы. Кроме того, если мы говорим о крупных наших промышленных предприятиях, таких как УМЗ, «Казцинк», ТМК, ТЭЦ — у них менеджмент экологически выстроен, но у нас есть еще целый пул предприятий, которые вообще не вошли в экологический мониторинг и контроль. Поэтому мы их будем выявлять. Потому что мы живем в этом городе и дышим этим воздухом, — отметила председатель «Өскемен тынысы» Елена Березинская-Абилова.

    Мобильная эко-лаборатория будет в реальном времени следить за воздухом в Усть-Каменогорске
    Фото: акимат ВКО

    Лаборатория исследует воздух по всем характерным для Усть-Каменогорска компонентам: диоксид серы, сероводород, оксид азота, оксид углерода, хлороводород, аммиак и другие.

    — В дни штиля этот комплекс сможет давать реальные данные на том или ином участке города. По результатам полученных данных будут приняты соответствующие меры, направленные в первую очередь на улучшение экологической обстановки, — пояснил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

    Мобильная эко-лаборатория будет в реальном времени следить за воздухом в Усть-Каменогорске
    Фото: акимат ВКО

    Следует отметить, что выезжать на замеры специалисты департамента экологии будут вместе с представителями «Өскемен тынысы». Все результаты горожане смогут отслеживать в режиме реального времени.

    ВКО Загрязнение воздуха Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Экология Грязный воздух Усть-Каменогорск
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
