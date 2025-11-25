Мобильная эколаборатория будет в реальном времени следить за воздухом в Усть-Каменогорске

Анализ и мониторинг экологи смогут вести в передвижной экологической лаборатории, которая прибыла в Усть-Каменогорск.

Теперь специалисты смогут осуществлять замеры в разных локациях города — не только в районе крупных промышленных предприятий — и сразу получать данные о качестве воздуха.

Раньше экологам приходилось вручную использовать аппараты, которые не всегда могли определить ряд веществ.

— Определять, прежде всего, степень загрязнения, когда мы говорим, что в период НМУ должны снижать на 20% выбросы. Кроме того, если мы говорим о крупных наших промышленных предприятиях, таких как УМЗ, «Казцинк», ТМК, ТЭЦ — у них менеджмент экологически выстроен, но у нас есть еще целый пул предприятий, которые вообще не вошли в экологический мониторинг и контроль. Поэтому мы их будем выявлять. Потому что мы живем в этом городе и дышим этим воздухом, — отметила председатель «Өскемен тынысы» Елена Березинская-Абилова.

Фото: акимат ВКО

Лаборатория исследует воздух по всем характерным для Усть-Каменогорска компонентам: диоксид серы, сероводород, оксид азота, оксид углерода, хлороводород, аммиак и другие.

— В дни штиля этот комплекс сможет давать реальные данные на том или ином участке города. По результатам полученных данных будут приняты соответствующие меры, направленные в первую очередь на улучшение экологической обстановки, — пояснил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Следует отметить, что выезжать на замеры специалисты департамента экологии будут вместе с представителями «Өскемен тынысы». Все результаты горожане смогут отслеживать в режиме реального времени.