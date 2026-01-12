Многоэтажку в области Абай построили с грубыми нарушениями

Специализированный межрайонный экономический суд области Абай рассмотрел гражданское дело по иску ГКП «Семей Водоканал» к объединению собственников имущества и ТОО о предоставлении доступа к инженерным сетям и демонтаже построек, расположенных на территории канализационного коллектора.

Основанием для обращения в суд стала авария на инженерных сетях многоквартирного дома, в результате которой из-за подпора канализационных стоков произошло подтопление объектов. Авария была устранена в период рассмотрения дела, и ввиду отсутствия спора о праве суд отказал в удовлетворении иска.

Вместе с тем в ходе судебного разбирательства суд установил факты грубого нарушения требований по сохранности и обеспечению доступа к водопроводным и канализационным сетям, которые относятся к стратегическим объектам города.

Установлено, что при строительстве многоэтажного жилого дома инженерные коммуникации оказались перекрыты строением, что создало угрозу здоровью жителей и может повлечь тяжёлые санитарные последствия для всего города.

Суд отметил, что выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны ряда организаций. При разработке проектной документации были недостоверно указаны расстояния между трубопроводами и объектами застройки.

Проектные и экспертные организации не проверили фактическое расположение инженерных сетей и, представив ошибочные сведения, согласовали строительство. Кроме того, экспертные организации не осуществляли надлежащий контроль на этапе возведения объекта.

Застройщик, несмотря на очевидное несоответствие проектной документации реальному расположению инженерных сетей, продолжил и завершил строительство, создав угрозу как для жителей, так и для государственных систем водоснабжения и водоотведения.

Уполномоченные органы при утверждении акта ввода объекта в эксплуатацию проигнорировали наличие выявленных нарушений.

Установленные судом факты свидетельствуют о возможных признаках уголовно наказуемых деяний в действиях проектных организаций, застройщика и иных должностных лиц.

С учётом изложенного суд вынес частное определение в адрес прокурора области Абай для рассмотрения вопроса о привлечении причастных лиц к ответственности, установленной законом, включая возможность лишения лицензий и разрешительных документов.

Ранее сообщалось, что канализационная сеть отсутствует в 23 микрорайонах в Атырау.