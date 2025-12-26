Канализационная сеть отсутствует в 23 микрорайонах в Атырау

После дождей и таяния снега уровень грунтовых вод поднимается и выходит на поверхность, создавая серьезные неудобства для населения. В результате происходит просадка фундаментов частных домов, а на стенах появляются трещины, создавая угрозу для жилых строений.

Данная проблема до сих пор остается актуальной. Только в этом году начались работы по прокладке более 90 километров труб для обеспечения канализационной сетью микрорайонов «Геолог», «Жулдыз-1», «Жулдыз-2» и «Мирас».

По словам акима области Серика Шапкенова, работы в микрорайоне «Мирас» будут завершены в следующем году.

— В январе следующего года начнутся работы по микрорайону «Сарыкамыс». Вопрос финансирования решен. Строительные работы будут вестись поэтапно, — сообщил аким области Серик Шапкенов.

Кроме того, в Атырау более 30 канализационных насосных станций нуждаются в модернизации. Как отметил глава региона, проектная документация по их обновлению полностью готова.

— Ранее канализационная насосная станция в микрорайоне «Нурсая» вышла из строя, и в течение двух недель специалисты коммунальных служб работали на этом участке. Установили несколько насосов и провели другие работы. После этого инцидента началась модернизация насосных станций. В настоящее время в городе насчитывается 85 канализационных насосных станций. По итогам технического обследования принято решение отремонтировать 45 из них. В этом году завершен капитальный ремонт девяти станций. В следующем году найдем финансирование для остальных, — отметил С. Шапкенов.

Отметим, что в текущем году в Атырау проводится замена канализационных труб общей протяженностью 33 километра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау не могли найти канализационную трубу, ставшую причиной провала дорожного полотна.