    10:42, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Канализационная сеть отсутствует в 23 микрорайонах в Атырау

    23 микрорайона города Атырау не подключены к центральной канализационной системе. Жители таких микрорайонов, как «Мирас», «Жулдыз-2», «Сарыкамыс», «Жумыскер», «Оркен», «Коктем» и других, на протяжении десятков лет страдают от последствий высокого уровня грунтовых вод, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кәріз құбыры
    Фото: управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области

    После дождей и таяния снега уровень грунтовых вод поднимается и выходит на поверхность, создавая серьезные неудобства для населения. В результате происходит просадка фундаментов частных домов, а на стенах появляются трещины, создавая угрозу для жилых строений.

    Данная проблема до сих пор остается актуальной. Только в этом году начались работы по прокладке более 90 километров труб для обеспечения канализационной сетью микрорайонов «Геолог», «Жулдыз-1», «Жулдыз-2» и «Мирас».

    По словам акима области Серика Шапкенова, работы в микрорайоне «Мирас» будут завершены в следующем году.

    — В январе следующего года начнутся работы по микрорайону «Сарыкамыс». Вопрос финансирования решен. Строительные работы будут вестись поэтапно, — сообщил аким области Серик Шапкенов.

    Кроме того, в Атырау более 30 канализационных насосных станций нуждаются в модернизации. Как отметил глава региона, проектная документация по их обновлению полностью готова.

    — Ранее канализационная насосная станция в микрорайоне «Нурсая» вышла из строя, и в течение двух недель специалисты коммунальных служб работали на этом участке. Установили несколько насосов и провели другие работы. После этого инцидента началась модернизация насосных станций. В настоящее время в городе насчитывается 85 канализационных насосных станций. По итогам технического обследования принято решение отремонтировать 45 из них. В этом году завершен капитальный ремонт девяти станций. В следующем году найдем финансирование для остальных, — отметил С. Шапкенов.

    Отметим, что в текущем году в Атырау проводится замена канализационных труб общей протяженностью 33 километра.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау не могли найти канализационную трубу, ставшую причиной провала дорожного полотна.

