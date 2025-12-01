Дорога в Атырау остается разрушенной из-за аварии на канализации
В городе Атырау в микрорайоне «Нурсая» до настоящего времени не восстановлен участок дороги, где произошло обрушение проезжей части, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщается, причиной провала дороги стали работы по модернизации канализационной насосной станции, проводимые в микрорайоне «Нурсая».
Согласно проектной документации, границы проектирования и реализации объекта обозначены колодцем К1-1. В этой связи действующий самотечный канализационный коллектор должен быть подключен к колодцу К1-1.
Под асфальтовым покрытием на улице Кусана Нарембаева проходят канализационные трубопроводы коммунального предприятия «Атырау облысы су арнасы», а также канализационные сети частных жилых домов. Было установлено, что на глубине 6,5 метра из одной из труб происходит утечка воды.
В настоящее время на данном участке специалисты проводят работы по выявлению того, из какого именно трубопровода происходит утечка канализационных вод.
— В дальнейшем, в целях обеспечения надежности инженерных сетей и их длительной бесперебойной эксплуатации, предусмотрена замена действующего самотечного коллектора методом протаскивания с использованием полиэтиленовых труб марки SDR17. Указанные работы выполняются за пределами первоначального проекта и направлены на устранение возникшей аварийной ситуации, а также на предотвращение ее повторения. После завершения работ по замене трубопровода участок будет засыпан грунтом и уплотнен. Затем проезжая часть будет приведена в нормативное состояние. На решение проблемы потребуется ориентировочно 10 дней. Открытие движения автотранспорта планируется до конца года, — сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области.
