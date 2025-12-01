РУ
    Дорога в Атырау остается разрушенной из-за аварии на канализации

    В городе Атырау в микрорайоне «Нурсая» до настоящего времени не восстановлен участок дороги, где произошло обрушение проезжей части, передает корреспондент агентства Kazinform.

    опырылған жол
    Фото: из страницы AtyrauVibe

    Как сообщается, причиной провала дороги стали работы по модернизации канализационной насосной станции, проводимые в микрорайоне «Нурсая».

    Согласно проектной документации, границы проектирования и реализации объекта обозначены колодцем К1-1. В этой связи действующий самотечный канализационный коллектор должен быть подключен к колодцу К1-1.

    Под асфальтовым покрытием на улице Кусана Нарембаева проходят канализационные трубопроводы коммунального предприятия «Атырау облысы су арнасы», а также канализационные сети частных жилых домов. Было установлено, что на глубине 6,5 метра из одной из труб происходит утечка воды.

    опырылған жол
    Фото: из страницы AtyrauVibe

    В настоящее время на данном участке специалисты проводят работы по выявлению того, из какого именно трубопровода происходит утечка канализационных вод.


    — В дальнейшем, в целях обеспечения надежности инженерных сетей и их длительной бесперебойной эксплуатации, предусмотрена замена действующего самотечного коллектора методом протаскивания с использованием полиэтиленовых труб марки SDR17. Указанные работы выполняются за пределами первоначального проекта и направлены на устранение возникшей аварийной ситуации, а также на предотвращение ее повторения. После завершения работ по замене трубопровода участок будет засыпан грунтом и уплотнен. Затем проезжая часть будет приведена в нормативное состояние. На решение проблемы потребуется ориентировочно 10 дней. Открытие движения автотранспорта планируется до конца года, — сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области.

    Ранее мы сообщали о том, что в Туркестанской области произошло обрушение моста.

    Дороги Атырау Ремонт Ремонт дорог
