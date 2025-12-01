РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:13, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мост обрушился в Туркестанской области

    По предварительным данным, опасная ситуация возникла из-за длительной эксплуатации моста и размыва основания опорных колонн, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мост обрушился в Туркестанской области
    Фото: акимат Келесского района

    В Туркестанской области на территории Кошкаратинского сельского округа Келесского района обрушился мост через реку Келес на автодороге областного значения КХ-20.

    Мост обрушился в Туркестанской области
    Фото: акимат Келесского района

    — В связи с данной ситуацией опасные признаки были выявлены заранее, и благодаря своевременно принятым решениям движение транспорта по мосту было полностью остановлено. В результате удалось избежать человеческих жертв и материального ущерба, — говорится в информации, предоставленной районным акиматом.

    По словам местных жителей, мост был построен около 30 лет назад.

    Мост обрушился в Туркестанской области
    Фото: акимат Келесского района

    В дальнейшем будут приняты комплексные меры по восстановлению моста и возобновлению транспортного сообщения. В настоящее время мост находится на балансе управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.

    Для обеспечения безопасного и бесперебойного передвижения жителей организован объездной маршрут протяженностью 10–15 километров через сельские округа Алпамыс батыр и Биртилек. В настоящее время движение транспорта осуществляется по этому альтернативному направлению.

    Напомним, ранее сообщалось, что канализационные воды из санатория Сарыагаш сливаются в реку Келес. 

    Теги:
    Мост Туркестанская область Регионы Казахстана Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
