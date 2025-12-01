Мост обрушился в Туркестанской области

В Туркестанской области на территории Кошкаратинского сельского округа Келесского района обрушился мост через реку Келес на автодороге областного значения КХ-20.

Фото: акимат Келесского района

— В связи с данной ситуацией опасные признаки были выявлены заранее, и благодаря своевременно принятым решениям движение транспорта по мосту было полностью остановлено. В результате удалось избежать человеческих жертв и материального ущерба, — говорится в информации, предоставленной районным акиматом.

По словам местных жителей, мост был построен около 30 лет назад.

Фото: акимат Келесского района

В дальнейшем будут приняты комплексные меры по восстановлению моста и возобновлению транспортного сообщения. В настоящее время мост находится на балансе управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного передвижения жителей организован объездной маршрут протяженностью 10–15 километров через сельские округа Алпамыс батыр и Биртилек. В настоящее время движение транспорта осуществляется по этому альтернативному направлению.

