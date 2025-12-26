РУ
    14:24, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Многое может решиться к Новому году: Зеленский анонсировал встречу с Трампом

    Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Report.az

    Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам Зеленский.

    По словам украинского лидера, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров доложил ему об очередных контактах с американской стороной.

    — Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года. Слава Украине!», — написал Зеленский. 

    Пока неизвестно, где и когда пройдет встреча двух лидеров. 

    По данным The Kyiv Post, она может пройти в США уже 28 декабря в частнойрезиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. 

    в 2025 году Владимир Зеленский трижды посещал США для переговоров с главо Белого дома, в последний раз — 17 октября.

    Напомним, 20 декабря в Майами завершились двухдневные переговоры США и Украины. 

    Ранее Зеленский раскрыл содержание мирного плана Трампа по Украине. 

