«Многое может решиться к Новому году»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам Зеленский.

По словам украинского лидера, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров доложил ему об очередных контактах с американской стороной.

— Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года. Слава Украине!», — написал Зеленский.

Пока неизвестно, где и когда пройдет встреча двух лидеров.

По данным The Kyiv Post, она может пройти в США уже 28 декабря в частнойрезиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

в 2025 году Владимир Зеленский трижды посещал США для переговоров с главо Белого дома, в последний раз — 17 октября.

Напомним, 20 декабря в Майами завершились двухдневные переговоры США и Украины.

Ранее Зеленский раскрыл содержание мирного плана Трампа по Украине.