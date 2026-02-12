Мишель Джозеф призналась в любви к Казахстану в новой песне «BAĞALA»

Выпуск песни «BAĞALA» стал исполнением обещания, которое певица дала своим казахстанским поклонникам после победы в гранд-финале конкурса в ноябре 2025 года. Мишель подчёркивает свою глубокую симпатию к казахской культуре и красоте языка.

— Я полюбила Казахстан всем сердцем во время проекта «Silk Way Star». Казахский язык очень богатый и красивый, и для меня было важно подарить моим слушателям здесь песню — в знак благодарности за колоссальную поддержку во время конкурса, — сказала монгольская исполнительница.

Новая песня призывает слушателей ценить искренние чувства, время, радость творчества, близких людей. Композиция создана при участии режиссёра видеоклипа — К.Жылжаксынова, авторов текста — Д. Шамуратов и Н.Шарханулы, аранжировку выполнил Г.Исмбергенов.

Напомним, Мишель Джозеф награждена орденом «Достык» II степени. Награду от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева вручил Государственный советник Ерлан Карин.

Фото: Акорда

Монгольская певица покорила зрителей не только мощным вокалом и уникальными образами, но и виртуозным исполнением казахских песен, в том числе «Қараторғай».

Гранд-финал Silk Way Star прошел в Астане и транслировался в прямом эфире сразу на шести языках. Все 10 выпусков конкурса показаны на телеканалах Jibek Joly и Silk Way. Также финал продемонстрирован на китайском телеканале CCTV-15, входящем в структуру China Media Group. Совокупная аудитория проекта превысила 1 миллиард человек.

Международный проект реализован в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента РК и China Media Group.