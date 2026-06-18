Мировой лидер в производстве техники для орошения приходит в Казахстан: что это даст аграриям

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с делегацией компании Valmont Industries во главе с региональным вице-президентом по Евразии и Латинской Америке Филиппом Шмидт-Хольцманом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Стороны обсудили развитие орошаемого земледелия в Казахстане, внедрение современных водосберегающих технологий и реализацию проекта по локализации производства дождевальных машин VALLEY/Valmont Industries — одного из крупнейших мировых производителей и дистрибьюторов механизированных ирригационных систем.

Серик Жумангарин отметил, что расширение площадей орошаемых земель является одним из приоритетов государственной политики в агропромышленном комплексе.

— Учитывая значительный потенциал сельскохозяйственных земель нашей страны и поручение Главы государства по увеличению площадей орошаемых земель, развитие производства современной ирригационной техники имеет для нас особое значение. Проект компании Valmont Industries представляет практический интерес и позволит существенно сократить сроки поставки оборудования отечественным аграриям, — подчеркнул Серик Жумангарин.

На сегодня проект находится на завершающей стадии реализации. Производство организовано на базе АО «Имсталькон», где подготовлена необходимая инфраструктура для сборки техники. Также заключены соглашения с казахстанскими предприятиями по изготовлению и оцинковке отдельных компонентов, что способствует повышению уровня локализации.

Проект уже демонстрирует высокий рыночный потенциал. Только в Карагандинской области сформирован портфель перспективных проектов на производство порядка 250 дождевальных машин, что позволит обеспечить орошение около 25 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Участники встречи отметили, что локализация производства позволит сократить сроки поставки оборудования, повысить его доступность для отечественных сельхозпроизводителей и станет важным шагом в развитии водосберегающих технологий и орошаемого земледелия в Казахстане.

По итогам встречи Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами продолжить работу с инвесторами по дальнейшему углублению локализации производства и расширению доступа аграриев к современной ирригационной технике.

Отметим, что в Карагандинской области темпы наращивания поливных полей значительно увеличились. В прошлом году аграрии региона установили более ста дождевальных машин — это практически столько же, сколько за предыдущие три года.