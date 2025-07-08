Более ста дождевальных машин установят в Карагандинской области

Растениеводам это выгодно, так как с поливом, независимо от погоды, урожай более высокий. В развитии орошаемого земледелия государство поддерживает фермеров, компенсируя половину затрат.

В регионе реализуется Дорожная карта по восстановлению орошаемых земель.

— В этом году по плану должны увеличить площади орошаемых земель на 8,7 тыс. га, однако есть возможности сделать больше. При орошении производительность в растениеводстве вырастает от 4 до 15 раз в зависимости от культуры. В нашей зоне рискованного земледелия это очень важно. Дождевальные машины дорогие, плюс подведение инфраструктуры, но с учётом повышения урожайности расходы окупаются. Есть государственная поддержка: льготные кредиты и возмещение 50% затрат на оросительные системы, — говорит руководитель управления сельского хозяйства Ануар Тюлюбеков.

Он отметил, что приобретается самое современное оборудование с автоматизированным управлением, технология влагосберегающая.

Орошаемое земледелие восстанавливают там, где его не было много лет. Возле речки Жарлы в Каркаралинском районе будут поливные поля. Проект реализует крестьянское хозяйство «Атамекен». Уже приобретены две дождевальные машины. Хозяйство занимается животноводством, в планах создание молочно-товарной фермы на 400 голов. Выращивают кормовые культуры для собственных нужд.

Если прежде дождевальные машины устанавливали только на картофельных полях, то теперь пошли дальше. Полив используют и для выращивания кормовых, масленичных и зерновых культур.

Один из самых крупных проектов в области по орошению реализует компания Eurasia Invest в Родниковском сельском округе Осакаровского района. Предприятие строит молочно-товарную ферму на 6000 голов. Кормовая база будет собственная. Площади орошаемых земель увеличивают до 10 тыс. га.

Своим опытом поделился руководитель сельхозпредприятия из Абайского района.

— Нам два года, мы только начали развиваться. В Карагандинском сельском округе зашли на богарную пашню и возделывали там больше 300 га ячменя. Конечно, все наши мечты были об орошении этого массива. Изучали архивы, пригласили специалистов. Подземных источников нет. Но рядом протекает река Шерубай-Нура — воды должно хватать. В этом году приобрели и устанавливаем три дождевальные машины. В планах ещё три. В перспективе планируем орошать полностью весь массив. Будем стараться выращивать культуры высокомаржинальные: картофель, овощи и обязательно задействуем в севообороте многолетние травы — люцерну, донник, — рассказал руководитель ТОО «Достык KAZ» Василий Волошин. — Государственная поддержка развития АПК хорошая: не на словах, а на деле. Это позволяет смотреть вперёд и строить долгосрочные программы.

Расширяют площади орошаемых сельхозугодий и в Нуринском районе — одной из главных житниц региона.

Сразу в нескольких хозяйствах дополнительно устанавливают современные оросительные системы.