Миротворец ООН погиб на юге Ливана

Один из миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL) погиб в результате взрыва снаряда на юге страны. Инцидент произошел в воскресенье районе населенного пункта Адчит аль-Кусейр на юге Ливана, где боеприпас разорвался вблизи позиции миротворцев.

A peacekeeper was tragically killed last night when a projectile exploded in a UNIFIL position near Adchit Al Qusayr. Another was critically injured. No one should ever lose their life serving the cause of peace. — UNIFIL (@UNIFIL_) March 29, 2026

По данным ВСООНЛ, происхождение снаряда на данный момент не установлено, начато расследование. В заявлении миссии отмечается, что еще один миротворец получил тяжелые ранения.

Власти Индонезии подтвердили гибель своего военнослужащего, уточнив, что инцидент произошел в результате непрямого артиллерийского огня. Кроме того, ранения получили еще трое индонезийских миротворцев.

— Мы выражаем глубокие соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления раненым, — заявили в МИД Индонезии.

The Government of the Republic of Indonesia expresses its deepest condolences following the death of one Indonesian peacekeeper and the injury of three others serving with the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), after indirect artillery fire in the vicinity of the… — MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) March 30, 2026

В Джакарте также подчеркнули, что работают совместно с командованием ВСООНЛ для скорейшей репатриации тела погибшего и оказания медицинской помощи пострадавшим. Индонезия осудила произошедшее и призвала провести тщательное расследование, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности миротворцев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны соблюдать нормы международного права и гарантировать безопасность персонала ООН.

I strongly condemn Sunday’s incident during which an Indonesian peacekeeper of @UNIFIL_ was killed amidst hostilities between Israel & Hizbullah. Another Indonesian peacekeeper was seriously injured in the same incident.



My deepest condolences to the family, friends &… — António Guterres (@antonioguterres) March 30, 2026

Инцидент произошел на фоне эскалации боевых действий на юге Ливана, где усиливаются столкновения между израильскими войсками и движением «Хезболла». По данным ВСООНЛ, с начала обострения в марте позиции миссии уже неоднократно подвергались обстрелам.

Ранее, 7 марта, в результате стрельбы в приграничном районе были ранены трое миротворцев из Ганы.

По оценкам ООН, с начала марта более 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома на фоне расширения боевых действий и авиаударов по территории Ливана.

Израильская армия, по заявлениям официальных лиц, проводит операцию на юге Ливана с целью создания буферной зоны глубиной до 30 километров от границы. По сообщениям СМИ с места событий, войска продвинулись вглубь территории, включая районы к югу от города Тир и вдоль прибрежного шоссе.

На этом фоне также фиксируются удары по южным пригородам Бейрута, что усиливает опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта и гуманитарных последствий.

В настоящее время контингент миротворцев ВСООНЛ насчитывает 8203 миротворца из 47 стран, в том числе три казахстанца.

