    17:35, 30 Март 2026 | GMT +5

    Миротворец ООН погиб на юге Ливана

    Гибель военнослужащего произошла на фоне расширения боевых действий и ударов по позициям миротворцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Фото: UNIFIL

    Один из миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL) погиб в результате взрыва снаряда на юге страны. Инцидент произошел в воскресенье районе населенного пункта Адчит аль-Кусейр на юге Ливана, где боеприпас разорвался вблизи позиции миротворцев.

    По данным ВСООНЛ, происхождение снаряда на данный момент не установлено, начато расследование. В заявлении миссии отмечается, что еще один миротворец получил тяжелые ранения.

    Власти Индонезии подтвердили гибель своего военнослужащего, уточнив, что инцидент произошел в результате непрямого артиллерийского огня. Кроме того, ранения получили еще трое индонезийских миротворцев.

    — Мы выражаем глубокие соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления раненым, — заявили в МИД Индонезии.

    В Джакарте также подчеркнули, что работают совместно с командованием ВСООНЛ для скорейшей репатриации тела погибшего и оказания медицинской помощи пострадавшим. Индонезия осудила произошедшее и призвала провести тщательное расследование, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности миротворцев.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны соблюдать нормы международного права и гарантировать безопасность персонала ООН.

    Инцидент произошел на фоне эскалации боевых действий на юге Ливана, где усиливаются столкновения между израильскими войсками и движением «Хезболла». По данным ВСООНЛ, с начала обострения в марте позиции миссии уже неоднократно подвергались обстрелам.

    Ранее, 7 марта, в результате стрельбы в приграничном районе были ранены трое миротворцев из Ганы.

    По оценкам ООН, с начала марта более 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома на фоне расширения боевых действий и авиаударов по территории Ливана.

    Израильская армия, по заявлениям официальных лиц, проводит операцию на юге Ливана с целью создания буферной зоны глубиной до 30 километров от границы. По сообщениям СМИ с места событий, войска продвинулись вглубь территории, включая районы к югу от города Тир и вдоль прибрежного шоссе.

    На этом фоне также фиксируются удары по южным пригородам Бейрута, что усиливает опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта и гуманитарных последствий.

    В настоящее время контингент миротворцев ВСООНЛ насчитывает 8203 миротворца из 47 стран, в том числе три казахстанца.

    Арсен Утешев
