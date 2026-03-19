РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:05, 19 Март 2026 | GMT +5

    Евросоюз сделал заявление по ситуации в Ливане

    Европейская служба внешних действий обнародовала отдельное заявление в связи с продолжающимся израильским наступлением в Ливане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.

    Фото: Anadolu

    Отмечается, что ЕС подчеркивает разрушительные гуманитарные последствия действий Израиля в Ливане, что может спровоцировать затяжной конфликт.

    — Израиль должен прекратить свои операции в Ливане. Гуманитарная ситуация в Ливане и без того драматична: продолжается массовое перемещение более 1 миллиона человек, что составляет около 25% от общей численности населения Ливана, — говорится в заявлении. 

    По словам представителей ЕС, гражданские лица также платят самую высокую цену в плане жертв, которые, по данным Министерства здравоохранения Ливана, уже составляют около 900 человек, в том числе более 100 детей.

    — Мы осуждаем решение «Хезболлы» втянуть Ливан в эту войну, ее отказ сдать оружие и продолжение неизбирательных нападений на Израиль, говорится в заявлении дипломатического органа Евросоюза, — отмечается в документе. 

    Кроме того, Брюссель считает неоправданными нападения на гражданское население, инфраструктуру, медицинский персонал и объекты здравоохранения, а также на ВСООНЛ.

    — Важно, чтобы Ливан и Израиль вступили в прямые переговоры. Мы вновь призываем все стороны к полному выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и поддерживаем усилия ливанского правительства по разоружению «Хезболлы» и прекращению ее военной деятельности, — считают в Евросоюзе.

    Теги:
    Евросоюз Мировые новости Ливан
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают