Евросоюз сделал заявление по ситуации в Ливане

Отмечается, что ЕС подчеркивает разрушительные гуманитарные последствия действий Израиля в Ливане, что может спровоцировать затяжной конфликт.

— Израиль должен прекратить свои операции в Ливане. Гуманитарная ситуация в Ливане и без того драматична: продолжается массовое перемещение более 1 миллиона человек, что составляет около 25% от общей численности населения Ливана, — говорится в заявлении.

По словам представителей ЕС, гражданские лица также платят самую высокую цену в плане жертв, которые, по данным Министерства здравоохранения Ливана, уже составляют около 900 человек, в том числе более 100 детей.

— Мы осуждаем решение «Хезболлы» втянуть Ливан в эту войну, ее отказ сдать оружие и продолжение неизбирательных нападений на Израиль, говорится в заявлении дипломатического органа Евросоюза, — отмечается в документе.

Кроме того, Брюссель считает неоправданными нападения на гражданское население, инфраструктуру, медицинский персонал и объекты здравоохранения, а также на ВСООНЛ.

— Важно, чтобы Ливан и Израиль вступили в прямые переговоры. Мы вновь призываем все стороны к полному выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и поддерживаем усилия ливанского правительства по разоружению «Хезболлы» и прекращению ее военной деятельности, — считают в Евросоюзе.

