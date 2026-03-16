Макрон призвал Пезешкиана прекратить атаки на страны Ближнего Востока

Президент Франции отметил, что потребовал от Ирана прекратить удары по странам Ближнего Востока и напомнил, что Париж готов защищать свои интересы, а также интересы своих региональных партнеров. Макрон также потребовал восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.

I have just spoken with Iranian President Massoud Pezeshkian.



I called on him to put an immediate end to the unacceptable attacks Iran is carrying out against countries in the region, whether directly or through proxies, including in Lebanon and Iraq. I reminded him that France… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2026

— Я призвал его немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран совершает против стран региона, как напрямую, так и через своих посредников, в том числе в Ливане и Ираке. Я напомнил ему, что Франция действует в строго оборонительных рамках, направленных на защиту своих интересов, региональных партнеров и свободы судоходства, и что недопустимо, чтобы наша страна становилась мишенью для атак, — написал он в Х.

Макрон отметил, что только новая политическая система и система безопасности могут обеспечить мир и безопасность для всех. По его словам, такая система должна гарантировать, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие, а также противостоять угрозам, исходящим от его программы баллистических ракет и дестабилизирующей деятельности в регионе и на международной арене.

— Бесконтрольная эскалация, свидетелями которой мы являемся, погружает весь регион в хаос, что имеет серьезные последствия сегодня и в последующие годы. Народ Ирана, как и народы всего региона, расплачивается за это, — заявил президент Франции.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС заинтересован в отрытии Ормузского пролива для нефтяного транзита.