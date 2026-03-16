РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:35, 16 Март 2026 | GMT +5

    Макрон призвал Пезешкиана прекратить атаки на страны Ближнего Востока

    Глава Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.

    Макрон призвал президента Ирана прекратить атаки на страны Ближнего Востока
    Фото: 1news.az

    Президент Франции отметил, что потребовал от Ирана прекратить удары по странам Ближнего Востока и напомнил, что Париж готов защищать свои интересы, а также интересы своих региональных партнеров. Макрон также потребовал восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    — Я призвал его немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран совершает против стран региона, как напрямую, так и через своих посредников, в том числе в Ливане и Ираке. Я напомнил ему, что Франция действует в строго оборонительных рамках, направленных на защиту своих интересов, региональных партнеров и свободы судоходства, и что недопустимо, чтобы наша страна становилась мишенью для атак, — написал он в Х. 

    Макрон отметил, что только новая политическая система и система безопасности могут обеспечить мир и безопасность для всех. По его словам, такая система должна гарантировать, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие, а также противостоять угрозам, исходящим от его программы баллистических ракет и дестабилизирующей деятельности в регионе и на международной арене.

    — Бесконтрольная эскалация, свидетелями которой мы являемся, погружает весь регион в хаос, что имеет серьезные последствия сегодня и в последующие годы. Народ Ирана, как и народы всего региона, расплачивается за это, — заявил президент Франции.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС заинтересован в отрытии Ормузского пролива для нефтяного транзита. 

    Теги:
    Франция Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают