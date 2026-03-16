ЕС обсуждает перспективы открытия Ормузского пролива

— В наших интересах сохранить Ормузский пролив открытым, поэтому мы также обсуждаем, что мы можем сделать в этом отношении с европейской стороны, — сказала она.

Напомним, США работают над созданием международной коалиции для контроля над Ормузским проливом, о которой может быть объявлено на этой неделе. В частности, президент США Дональд Трамп призвал Францию и Великобританию, а также Японию, Китай и Южную Корею принять участие в «совместных усилиях» по снятию блокады нефтяного транзита в Персидском заливе, которая уже привела к существенному росту цен на нефть.

Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО грозит «очень мрачное» будущее, если союзники Вашингтона не помогут разблокировать Ормузский пролив.