Без помощи США в Иране у НАТО мрачное будущее — Трамп
Президент США фактически призвал европейские страны присоединиться к военным действиям Вашингтона в Иране, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО грозит «очень мрачное» будущее, если союзники Вашингтона не помогут разблокировать Ормузский пролив. Об этом глава Белого дома заявил в воскресенье в интервью газете The Financial Times (FT).
Трамп тем самым фактически призвал европейские страны присоединиться к военным действиям США в Иране, отмечает FT. «Если не будет ответа или если ответ будет отрицательным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», — заявил Трамп.
— Мы были очень добры. Нам не обязательно было помогать им с Украиной. Украина находится за тысячи миль от нас… Но мы им помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы будем рядом с ними, а они с нами — нет. Не уверен, что они будут рядом, — сказал Трамп. Союзники должны прислать минные тральщики, которых у Европы гораздо больше, чем у США, добавил президент.
Трамп также хочет, чтобы европейские команды спецназа или другие военные силы помогли устранить силы Ирана, создающие «проблемы» в Персидском заливе с помощью дронов и морских мин.
Ранее Дональд Трамп предупредил, что увеличит интенсивность ударов по Ирану.