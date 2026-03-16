Без помощи США в Иране у НАТО мрачное будущее — Трамп

Президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО грозит «очень мрачное» будущее, если союзники Вашингтона не помогут разблокировать Ормузский пролив. Об этом глава Белого дома заявил в воскресенье в интервью газете The Financial Times (FT).

Трамп тем самым фактически призвал европейские страны присоединиться к военным действиям США в Иране, отмечает FT. «Если не будет ответа или если ответ будет отрицательным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», — заявил Трамп.

— Мы были очень добры. Нам не обязательно было помогать им с Украиной. Украина находится за тысячи миль от нас… Но мы им помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы будем рядом с ними, а они с нами — нет. Не уверен, что они будут рядом, — сказал Трамп. Союзники должны прислать минные тральщики, которых у Европы гораздо больше, чем у США, добавил президент.

Трамп также хочет, чтобы европейские команды спецназа или другие военные силы помогли устранить силы Ирана, создающие «проблемы» в Персидском заливе с помощью дронов и морских мин.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что увеличит интенсивность ударов по Ирану.