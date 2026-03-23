Израиль уничтожил в Ливане мост через реку Литани

Израильские военные в воскресенье, 22 марта, уничтожили мост через реку Литани, связывающий юг Ливана с центральной частью страны и являющийся одним из важнейших мостов в регионе. Это стало новым витком эскалации в конфликте между Израилем и Ливаном.

Ранее в тот же день министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила задачу ускорить снос домов вблизи южной границы Ливана и разрушить все мосты через реку Литани, чтобы помешать снабжению вооружением отрядов радикального шиитского движения «Хезболлах».

Тем временем начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир объявил 22 марта о намерении расширить масштабы наземной операции против «Хезболлах».

— Операция против террористической организации «Хезболлах» только началась, — цитирует его агентство AFP.

Уничтожение объектов гражданской инфраструктуры означает существенное обострение в ходе израильского наступления, констатирует агентство Reuters. Президент Ливана Джозеф Аун осудил действия Израиля, а правозащитная организация Human Rights Watch назвала снос домов на юге Ливана «военным преступлением».

Уничтожение Израилем мостов и снос домов в Ливане

Как напоминает Reuters, за прошедшие десять дней Израиль уничтожил целый ряд мостов на юге Ливана. Что касается сноса домов в приграничных ливанских деревнях, то, по заявлению Исраэля Каца, эта мера необходима для того, чтобы обезопасить израильские общины. В этой связи глава Минобороны напомнил об аналогичных действиях в секторе Газа, где посредством уничтожения Израилем зданий в приграничных районах была создана так называемая буферная зона.

Ранее, по сообщениям израильских СМИ, в кибуце Мисгав-Ам мирный израильтянин погиб от удара противотанкового снаряда, выпущенного по его автомобилю со стороны Ливана. Кроме того, в боях на юге Ливана были убиты двое израильских военных. По данным ливанской стороны, вследствие израильских атак в Ливане погибли более 1000 человек, в том числе почти 120 детей, 80 женщин и 40 медработников. Власти Ливана в подобной статистике не приводят отдельные данные по погибшим военным и гражданским лицам, отмечает Reuters

Обострение конфликта между Израилем и Ливаном

В начале марта на фоне резкой эскалации ближневосточного конфликта правительство Ливана ввело «немедленный запрет» на военную деятельность радикального шиитского движения «Хезболлах». Премьер-министр страны Наваф Салам в телеобращении 2 марта потребовал от членов группировки сдать оружие государству.

Этот шаг ливанских властей был предпринят после того, как поддерживаемая Ираном группировка «Хезболлах» нанесла ракетные удары и осуществила атаки дронами по Израилю в качестве «мести» за убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По данным израильских военных, одна из ракет была перехвачена, а несколько других упали на открытых участках.

За обстрелами последовали ответные израильские удары. ВВС Израиля, в частности, нанесли мощные авиаудары по южным пригородам Бейрута, которые контролирует «Хезболлах».