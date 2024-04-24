Официальный представитель TikTok прокомментировал высказывание министра культуры и информации Аиды Балаевой о возможном закрытии платформы на территории Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы очень удивлены тому, что Министерство культуры и информации Республики Казахстан рассматривает возможность блокировки TikTok в стране, так как министерство активно поддерживает многие наши инициативы в Казахстане, такие, например, как онлайн-фестиваль Наурыз и творческий конкурс коротких видеофильмов, — отметил официальный представитель платформы.

По словам спикера, в прошлую пятницу представитель министерства выступил на мероприятии в Алматы и похвалил TikTok как платформу, которая помогает продвигать культуру и другой полезный контент.

— Что касается безопасности, особенно молодых пользователей, то это абсолютный приоритет TikTok, и мы прилагаем к этому массу усилий, в том числе проактивно, и агрессивно удаляем контент, нарушающий правила сообщества. В 2023 году мы удалили более четырех миллионов видеороликов в Казахстане по причине нарушения правил. Мы работаем напрямую с заинтересованными органами власти РК, включая Министерство культуры и информации и МВД, — заявил спикер.

Представитель платформы сообщил, что в последние месяцы TikTok не получал запросов на удаление контента, связанных с безопасностью несовершеннолетних пользователей.

— На этом фоне, а также с учетом большой истории сотрудничества заявление министра выглядит непоследовательным. Миллионы людей в стране используют TikTok каждый день для того, чтобы делиться творчеством, обогащать свой опыт и зарабатывать на жизнь. Мы надеемся, что наше местное сообщество продолжит использовать нашу платформу, в то время как мы будем обеспечивать безопасность и благополучие наших пользователей, — заключил спикер.

Напомним, ранее популярную соцсеть предложили заблокировать в России. В Кыргызстане

ограничат доступ к TikTok.

— В Казахстане также рассматривается этот вопрос, — заявила Аида Балаева.



В своем депутатском запросе сенатор Алишер Сатвалдиев поднимал проблему распространения негативного контента на площадке TikTok. Ограничить использование TikTok казахстанцами призывает и депутат Мажилиса Ерлан Саиров.





